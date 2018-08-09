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Ущерб "Пак-Экспо Лизинг" от попытки рейдерского захвата составил 600 тыс. грн

Ущерб "Пак-Экспо Лизинг" от попытки рейдерского захвата составил 600 тыс. грн (4 новости)

«Завод компании Пак-Экспо Лизинг по производству колпачков для ПЭТ-бутылок стал объектом рейдерской схемы»

"8 августа в 17:30 более 40 неизвестных лиц в масках силой захватили производственные мощности предприятия "Пак-Экспо Лизинг" и удерживали их до 24:00. После вмешательства правоохранителей рейдеры покинули помещение", - сообщил генеральный директор компании Валерий Савченко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг. В компании сообщили, что руководитель рейдерского захвата задержан правоохранительными органами. По словам юриста "Пак-Экспо Лизинг" Максима Заворотнюка, по отношению к компании была запущена "стандартная рейдерская схема – отчуждение прав собственности через государственного регистратора по фиктивным документам". "Это произошло 7-8 августа, но мы быстро среагировали и отметили регистрационные действия, таким образом, возобновив права собственности в Госреестре прав на недвижимое имущество. Сейчас подан иск в Хозяйственный суд Киевской области о признании недействительными документов, на основании которых происходил рейдерских захват", - пояснил юрист. Основным видом деятельности "ПАК-Экспо Лизинг", работающей на украинском рынке с 2004 года, является производство и реализация однокомпонентных полиэтиленовых винтовых колпачков для газированных и негазированных напитков, соков, молочных продуктов. С 2004 года компания инвестировала в свое развитие 8 млн евро. "ПАК-Экспо Лизинг" занимает вторую позицию в Украине среди производителей колпачков для ПЭТ-бутылок и оценивает свою долю на отечественном рынке в 25%. Мощности компании составляют 1,2 млрд колпачков в год. Из общих продаж компании 5% идет на экспорт. В 2017 году выручка "ПАК-Экспо Лизинг" составила 132,12 млн грн (на 9% больше, чем годом ранее).

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.18, 18:06 Киев. 9 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ущерб от попытки рейдерского захвата завода по производству однокомпонентных полиэтиленовых колпачков для ПЭТ-бутылок ООО "Пак-Экспо Лизинг" в Славутиче (Киевской…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.18, 18:46 Ущерб от попытки рейдерского захвата завода по производству однокомпонентных полиэтиленовых колпачков для ПЭТ-бутылок ООО "Пак-Экспо Лизинг" в Славутиче (Киевской обл.) составил 600 тыс. грн. "8 августа…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 19:21 Завод компании Пак-Экспо Лизинг по производству колпачков для ПЭТ-бутылок стал объектом рейдерской схемы.
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