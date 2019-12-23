Ушел из жизни известный французский кутюрье (6 новостей) «Французский модельер итальянского происхождения умер в возрасте 86 лет в Париже»

В Париже на 87-м году жизни ушел из жизни французский модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро, сообщает Le Monde.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что последние два года Унгаро тяжело болел.

Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс в 1933 году в семье итальянских эмигрантов. Будущий модельер переехал в Париж, где учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага. Свое ателье Унгаро открыл в 1965 году. Среди его клиентов были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.

В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. В 2004 году по состоянию здоровья модельер прекратил свою творческую деятельность.

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Обновлено в 11:24 Причина смерти не уточняется, однако известно, что последние два года Унгаро тяжело болел.

Обновлено в 11:36 О смерти Эмануэля Унгаро написало издание BBC. Мужчина родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье итальянских иммигрантов. С 1956 года в течение шести лет работал на испанского дизайнера Кристобаля Баленсиаги.