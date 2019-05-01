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Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:09
· Город · Книга · Детские книги
Ушел из жизни скульптор Борис Довгань, который создал герб Киева

Ушел из жизни скульптор Борис Довгань, который создал герб Киева (8 новостей)

«Борис Довгань имеет звание Почетного академика Национальной академии искусств Украины и Заслуженного деятеля искусств Украины»

В Киеве скончался известный украинский скульптор, автор герба города Киева Борис Степанович Довгань. О его смерти сообщила автор детских книг и литературный критик Татьяна Стус на своей странице в Facebook.

Борис Степанович Довгань родился в Киеве, на Приорке, 19 августа 1928 года. Когда ему было четыре года, родители будущего скульптора вместе с тремя детьми вынуждены были из-за голода перебраться сначала в Беларусь, а потом в Новосибирск. В 1937 году отца Бориса Довганя арестовали, но позже выпустили.

В 1939 году семья переехала в город Фрунзе, Кыргызстан, где Борис Довгань продолжил обучение в школе, а потом поступил в техникум речного транспорта. Через год он бросил обучение, так как передумал становиться штурманом.

После войны семья Довгань вернулась в Киев, где Борис Степанович начал обучение в Киевском училище прикладных искусств. После окончания училища он поступил в Киевский художественный институт. После окончания института он занялся творческой работой и параллельно преподавал скульптуру в Киевской художественной средней школе имени Тараса Шевченко.

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Довгань Борис Степанович в своей мастерской (фото: Веренко Я.Г.)

Борис Довгань – участник Второй мировой войны, член Союза художников Украины и Почетный академик Национальной академии искусств Украины. Его биография включена в справочник "Жизнь знаменитых" и издание Американского биографического института.

 Он стал автором герба города Киева, занимался восстановлением памятника Т.Г. Шевченко, вместе с коллегами стал автором цветной мозаичной скульптуры "Украина" высотой в 5,5 метров, которая установлена в Москве.

Автор памятника художникам-жертвам репрессий, памятника Папе Римскому – Иоанну Павлу II в Киеве на территории посольства государства Ватикан, памятника Пушкину и фонтана "Первая любовь" в Гурзуфе, памятника генералу М. Драгомирова в Конотопе, композиции "Музыка" для фонтана в сквере на улице Архитектора Городецкого, композиции "Татьяна" в парке имени Пушкина, рельефов на доме Украинского института научно-технической и экономической информации МОН Украины (известны в Украине как "Летающая тарелка", барельефа и фигуры юноши с книгой на Национальной библиотеке для детей и многих других.

Борису Довганю было 90 лет. О причинах его смерти не сообщается. 

Обновлено в 15:34 Художнику было 90 лет.

Обновлено в 16:09 Герб Киева (1969 – 1995)

ФОТО К НОВОСТИ: «Ушел из жизни скульптор Борис Довгань, который создал герб Киева»
Фото Автор герба Киева: умер легендарный украинский скульптор
Фото Умер создатель герба Киева
Фото Помер легендарний український скульптор
Фото Умер известный украинский скульптор, который создал герб Киева
Фото Умер украинский скульптор, автор герба Киева Борис Довгань
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  01.05.19, 11:53 Ушел из жизни скульптор Борис Довгань, который создал герб Киева. Об этом на своей странице сообщила писательница Татьяна Стус. На данный момент детали смерти скульптора не разглашаются. Информация о…
Факты Факты  ·  01.05.19, 12:12 Художнику было 90 лет
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.05.19, 12:16 В Киеве умер скульптор Борис Довгань, который создал герб столицы. Скульптор умер на 91-м году жизни. Об этом писательница Татьяна Стус сообщила в Facebook 30 апреля, передает Информатор. Как отмечается,…
Газета День Газета День  ·  01.05.19, 13:18 В Киеве умер известный украинский скульптор, автор герба города Киева Борис Степанович Довгань.   О его смерти сообщила автор детских книг и литературный критик Татьяна Стус на своей странице в Facebook.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  01.05.19, 15:10 Борис Довгань имеет звание Почетного академика Национальной академии искусств Украины и Заслуженного деятеля искусств Украины.
ТСН ТСН  ·  01.05.19, 15:34 Художнику было 90 лет.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.05.19, 16:09 30 апреля в возрасте 91 года умер известный украинский скульптор Борис Довгань. Вместе с художником-архитектором Флорианом-Юрьевым он был автором герба Киева времен УССР. Герб утвердили 22 августа 1969…
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