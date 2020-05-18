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Ушел из жизни звезда французского кино Мишель Пикколи

Ушел из жизни звезда французского кино Мишель Пикколи (4 новости)

«Актера не стало после инсульта»

Во Франции умер известный актер Мишель Пикколи. За свою карьеру он снялся в более чем 100 художественных фильмах, был четырехкратным обладателем премии "Сезар" и других престижных кинонаград. На момент смерти Пикколи было 94 года.

Актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер Мишель Пикколи скончался 12 мая, однако о его смерти стало известно только в понедельник, 18 мая. Причиной стал инсульт.

"Мишель Пикколи скончался 12 мая в окружении супруги Людивин и его маленьких детей Инорда и Миссии после инсульта", - цитирует слова друга и бывшего главы Каннского фестиваля Жиля Жакоба газета Le Figaro.

Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года в семье выходцев из Италии. После окончания школы драматических искусств он дебютировал в кино. Его первой работой стала картина Кристиана-Жака "Колдовство" 1945 года. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "Презрение".

В 1980 году за роль в фильме "Прыжок в пустоту" Пикколи получил приз как лучши...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 14:45 Актера не стало после инсульта
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 17:44 Причина смерти актера не называется.
Гордон Гордон  ·  18.05.20, 19:42 Причиной смерти французского актера Мишеля Пикколи, снявшегося в 1963 году вместе с актрисой Брижит Бардо в фильме режиссера Жан-Люка Годара "Презрение", стал инсульт. 12 мая во Франции умер 94-летний…
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