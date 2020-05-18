Ушел из жизни звезда французского кино Мишель Пикколи (4 новости) «Актера не стало после инсульта»

Во Франции умер известный актер Мишель Пикколи. За свою карьеру он снялся в более чем 100 художественных фильмах, был четырехкратным обладателем премии "Сезар" и других престижных кинонаград. На момент смерти Пикколи было 94 года.

Актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер Мишель Пикколи скончался 12 мая, однако о его смерти стало известно только в понедельник, 18 мая. Причиной стал инсульт.

"Мишель Пикколи скончался 12 мая в окружении супруги Людивин и его маленьких детей Инорда и Миссии после инсульта", - цитирует слова друга и бывшего главы Каннского фестиваля Жиля Жакоба газета Le Figaro.

Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года в семье выходцев из Италии. После окончания школы драматических искусств он дебютировал в кино. Его первой работой стала картина Кристиана-Жака "Колдовство" 1945 года. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "Презрение".

В 1980 году за роль в фильме "Прыжок в пустоту" Пикколи получил приз как лучши...