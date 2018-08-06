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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 12:46
· Бокс · Чемпион мира
Усик - Беллью: промоутер назвал ориентировочную дату боя

Усик - Беллью: промоутер назвал ориентировочную дату боя (6 новостей)

«Эдди Хирн заявил, что предложенная дата устраивает обе стороны»

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе и обладатель поясов по версиям IBF, WBA, WBC и WBO Александр Усик (15-0, 11 КО) может сразиться с обладателем пояса WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) 10 ноября. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Белью, в комментарии IFL TV, передает Boxing News 24

По его словам, эта дата устраивает обе стороны.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн. 

Однако, бой может совпасть с датой поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, который собираются провести 10 или 17 ноября в Лас-Вегасе, что заставит поклонников большого бокса выбирать, какому бою отдать предпочтение.

BoxRec: Александр Усик вошел в десятку лучших боксеров мира
BoxRec: Александр Усик вошел в десятку лучших боксеров мира

1 августа стало известно, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) сможет претендовать на чемпионский титул по версии WBО, которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), если решит перейти в супертяжелый дивизион профессионального бокса.

Обновлено в 11:32 "10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.

Обновлено в 12:46 Эдди Хирн заявил, что предложенная дата устраивает обе стороны

ФОТО К НОВОСТИ: «Усик - Беллью: промоутер назвал ориентировочную дату боя»
Фото Усик - Беллью: промоутер назвал ориентировочную дату боя
Фото Усик VS Беллью: известна ориентировочная дата боя
Фото Промоутер назвал точную дату поединка Усик - Белью
Фото Промоутер назвал ориентировочную дату боя Усик - Беллью
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.08.18, 08:45 Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Тони Белью, сообщил последние новости переговоров о бое его подопечного против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.В комментарии…
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Униан Униан  ·  06.08.18, 11:16 Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы британца Белью, заявил, что бой состоится 10 ноября.
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 11:32 Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), сообщил, что поединок его боксера против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (15-0,…
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Подробности Подробности  ·  06.08.18, 12:46 Эдди Хирн заявил, что предложенная дата устраивает обе стороны
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