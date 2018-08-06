Усик - Беллью: промоутер назвал ориентировочную дату боя

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе и обладатель поясов по версиям IBF, WBA, WBC и WBO Александр Усик (15-0, 11 КО) может сразиться с обладателем пояса WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) 10 ноября. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Белью, в комментарии IFL TV, передает Boxing News 24

По его словам, эта дата устраивает обе стороны.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.

Однако, бой может совпасть с датой поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, который собираются провести 10 или 17 ноября в Лас-Вегасе, что заставит поклонников большого бокса выбирать, какому бою отдать предпочтение.

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1 августа стало известно, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) сможет претендовать на чемпионский титул по версии WBО, которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), если решит перейти в супертяжелый дивизион профессионального бокса.

Обновлено в 11:32 "10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - отметил Хирн.

Обновлено в 12:46 Эдди Хирн заявил, что предложенная дата устраивает обе стороны