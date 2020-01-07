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УНН УНН · · Обновлено в 18:09
Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка

Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка (7 новостей)

«У боксеров одна промоутерская компания»

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.

Все связано с тем, что у боксеров одна промоутерская компания - Matchroom Boxing. Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем реванша "Уайлдер - Фьюри".

"Похоже, Джошуа решил передать пояс WBO следующем претенденту в рейтинге. Это никто иной, как Александр Усик. Таким образом он сохраняет две версии титулов супертяжей для компании Matchroom", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, экс-чемпион мира дал прогноз на 2020 год: Джошуа проигрывает пояс Усику.

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Обновлено в 17:36 Энтони Джошуа может добровольно отдать титул WBO Усику, с которым выступает под одной промоутерской компанией.

Обновлено в 18:09 По данным World Boxing News, Джошуа добровольно отдаст пояс WBO Усику, который может в поединке с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером провести первую защиту. Добровольная передача титула объясняется тем, что британец и украинец сотрудничают с промоутерской компанией Эдди Хирна.

ФОТО К НОВОСТИ: «Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка»
Фото CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
Фото Джошуа может добровольно отдать Усику чемпионский пояс WBO - СМИ
Фото Усик может получить чемпионский пояс Джошуа без боя с ним
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  07.01.20, 14:30 У боксеров одна промоутерская компания
Телеграф Телеграф  ·  07.01.20, 14:32 Украинец может стать следующим чемпионом без поединка с Энтони Джошуа.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.20, 16:43 Александр Усик может стать обладателем титула WBO без боя против действующего чемпиона Джошуа. Это произойдет, если Джошуа откажется защищать титул против украинца, который является официальным претендентом.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  07.01.20, 17:36 Энтони Джошуа может добровольно отдать титул WBO Усику, с которым выступает под одной промоутерской компанией.
РБК Украина РБК Украина  ·  07.01.20, 18:09 Украинский боксер Александр Усик может получить чемпионский пояс WBO Энтони Джошуа без боя с ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание World Boxing News.Сообщается, что после…
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