Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.

Все связано с тем, что у боксеров одна промоутерская компания - Matchroom Boxing. Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем реванша "Уайлдер - Фьюри".

"Похоже, Джошуа решил передать пояс WBO следующем претенденту в рейтинге. Это никто иной, как Александр Усик. Таким образом он сохраняет две версии титулов супертяжей для компании Matchroom", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, экс-чемпион мира дал прогноз на 2020 год: Джошуа проигрывает пояс Усику.

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Обновлено в 17:36 Энтони Джошуа может добровольно отдать титул WBO Усику, с которым выступает под одной промоутерской компанией.

Обновлено в 18:09 По данным World Boxing News, Джошуа добровольно отдаст пояс WBO Усику, который может в поединке с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером провести первую защиту. Добровольная передача титула объясняется тем, что британец и украинец сотрудничают с промоутерской компанией Эдди Хирна.