Усик - Уизерспун: дуэль взглядов

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик впервые заглянул в глаза своему будущему сопернику Чаззу Уизерспуну во время битвы взглядов. Видео события украинский боксер опубликовал в Facebook. В конце "дуэли" Усик смешно изобразил самурая. Чазз Уизерспун пообещал украинцу серьезный поединок. "Хочу выразить уважение моему оппоненту и его команде. Усик – умелый боксер, великий чемпион. Но я не тот, кто будет вести себя как идиот и говорить сумасшедшие вещи. Я хочу устроить отличное зрелище, я способен наделать шума. Для меня это отличная возможность. Я не боюсь, я здесь и готов драться", – сказал Уизерспун. Накануне поединка спортсмены также провели открытые тренировки. Первым на ринг, установленный на открытом воздухе среди небоскребов, вышел американский боксер. Несмотря на прохладную погоду, Чазз появился в футболке и под улыбки своих тренеров довольно лениво побоксировал с тенью, а затем попрыгал на скакалке. Украинец утеплился и вышел к рингу в синем костюме с надписью Usyk на спине и желтой шапочке. Упражнения он начал с боя с тенью. В отличие от соперника, двигался Усик довольно активно. Он побоксировал с теннисным мячиком, привязанным к кепке. Это упражнение в свое время в сборной Украины ввел Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия. Затем Усик под аплодисменты несколько раз поклонился и покинул ринг. Промоутер Усика Александр Красюк накануне предстоящего поединка сказал, что этот бой нужен украинскому боксеру лишь для практики, ведь он не выходил в ринг уже 11 месяцев. Он также рассказал, какие цели стоят перед Усиком в супертяжелом дивизионе. "План на будущее достаточно прост. Мы следуем цели, стратегии, концепции, которую Усик поставил перед собой, а мы этот путь должны разбить на мелкие кусочки, дабы выполнить главную задачу – завоевать статус абсолютного чемпиона мира в супертяжах", – сказал Красюк.

Обновлено в 13:05 10 октября украинский боксер Александр Усик и американец Чазз Уизерспун провели первую и последнюю дуэль взглядов. На видео украинец выглядит веселым, а его соперник серьезным. Видео в YouTube опубликовал канал SecondsOut. Дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Уизерспуна состоится в ночь…

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