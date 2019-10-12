Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)

Александр Усик – Чазз Уизерспун. Украинский бывший абсолютный чемпион мира попробует свои силы в новом для себя дивизионе. Онлайн-трансляция боя Александр Усик – Чазз Уизерспун начнется на нашем сайте 13 октября в 5:00, а смотреть поединок можно на канале "Интер".

13 октября, 5:00Чикаго, Wintrust Arena Александр Усик (Украина) – Чазз Уизерспун (США)16-0 – бои – 38-3190 см – рост – 193 см97,5 кг – вес – 109,8 см

Уже совсем немного времени осталось до долгожданного дебюта Александра Усика в супертяжелом дивизионе профессионального бокса. Столько было проблем на пути к этому, что можно было уже опустить руки. Но команда боксера и сам Усик не сбавляла оборотов, готовилась и ждала. Сначала травма, отмена боя с Такамом, уход самого Карлоса к другому промоутеру, поиск нового соперника, найденный допинг за неделею до боя, срочные поиски нового оппонента. И в итоге, мы спустя год наконец снова увидим в ринге украинского абсолюта.

Александр Усик в течении всего времени подготовки к бою говорил о том, что особо меняться не будет в супертяжах. У него есть опыт бокса в хэвивейте в любителях и подход не менялся – Усик традиционно много двигался, менял углы атаки и был просто лучше оппонента, как боксер.

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Его сегодняшний соперник, Чазз Уизерспун – 38-летний американский ветеран, для которого Усик станет самым именитым соперником в карьере. У него отличный рекорд из 38 побед, из них 29 он добыл нокаутом. Чазз умеет вырубить соперника. Но дело в том, что всей соперники Чазза были гораздо ниже классом. А всем, кто был немного "круче", Чазз проигрывал без вариантов, также досрочно.

Александр Усик:

"Я хочу поблагодарить свою команду, что она так быстро отреагировала на то, что произошло, это лучшая команда в мире. Также хотел бы поблагодарить оппонента, который согласился со мной боксировать. Приходите в субботу, будет грандиозное шоу".

Чазз Уизерспун:

"Мистер Усик умелый боксер, великий чемпион. Я не тот, кто будет вести себя как идиот и говорить сумасшедшие вещи. Я хочу устроить отличное зрелище, я способен наделать шума. Для меня это отличная возможность. Я не боюсь, я здесь и готов драться".

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