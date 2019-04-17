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Успеть на стадион: Порошенко просит изменить время дебатов на ТВ

Успеть на стадион: Порошенко просит изменить время дебатов на ТВ (5 новостей)

«Представитель предвыборного штаба действующего президента Медведев заявляет, что Порошенко сделает все, чтобы побывать на дебатах и на Общественном, и на…»

Чтобы кандидат в президенты Петр Порошенко успел принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" и на "Общественном", представитель кандидата Руслан Князевич просит Центральную избирательную комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов.

Порошенко ранее подтвердил, что придет на дебаты на "Олимпийском" 19 апреля в 19:00.

"Поскольку есть закон, который требует дебатов на Общественном, есть соответствующие инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", – сказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

Все для того, чтобы изменили время проведения дебатов на "Общественном" так, чтобы Порошенко мог присутствовать и на дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе, и – предусмотренных законом дебатах в телестудии.

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В штабе Зеленского отказались от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на Общественном, и настаивают, что должны быть именно 19:00, добавил Медведев.

"Мы думаем, что 19:00 поставлены ​​специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко на 20:00 должен поехать на Общественное , и что он поэтому не смог бы принять участие в дебатах в 19 часов", – убежден представитель штаба Порошенко.

Медведев добавил, что действующий глава государства "готов быть и там, и там".

Впоследствии председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что комиссия рассмотрит вопрос о переносе начала дебатов на "Общественном" с 20:00 на 21:00. Соответствующее совещание ЦИК проведет в четверг, 18 апреля, в 12:00.

"От обоих кандидатов мы ожидаем письменные документы. От одного уже получили, от другого ожидаем. 18 апреля до 10:00 уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского должен в форме письменного документа изложить позицию по проведению дебатов", – отметила она.

Где, как и когда состоятся дебаты Порошенко и Зеленского? После долгих споров и эпопеи со сдачей анализов кандидаты в президенты заключили соглашение о проведении дебатов 19 апреля (пятница) на НСК "Олимпийский". В штабе Зеленского настаивают на старте дебатов в 19:00. Однако уже в 20:00 Порошенко планирует прибыть на дебаты в студию Общественного, как того требует закон. Поэтому есть риск, что действующий президент не успеет с дебатов на стадионе прибыть на дебаты в телестудии. Именно поэтому в штабе Порошенко теперь просят ЦИК сместить время дебатов на Общественном. Что касается дебатов на "Олимпийском", то там монтируют сразу две сцены для выступлений: штаб каждого из кандидатов – свою. Попасть на дебаты на стадионе сможет каждый желающий. Но для этого надо получить бесплатный билет на сайте debaty2019.org.ua. Кстати, проведение дебатов на стадионе обойдется в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.

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    Украинская правда Украинская правда  ·  17.04.19, 14:07 Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко в ЦИК просит Комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский"…
    Униан Униан  ·  17.04.19, 14:33 Представитель предвыборного штаба действующего президента Медведев заявляет, что Порошенко сделает все, чтобы побывать на дебатах и на Общественном, и на НСК «Олимпийский».
    ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  17.04.19, 14:37 Штаб Порошенко обратился к Центризбиркому с просьбой изменить время проведения дебатов на Суспильном таким образом, чтобы Петр Порошенко мог 19 апреля присутствовать также на дебатах на НСК Олимпийский.…
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