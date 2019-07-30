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Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили

Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили (4 новости)

«На текущей неделе не состоится заседание правительства, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной…»

Заседание правительства на этой неделе, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА, не состоится, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук сообщает Укринформ во вторник, 30 июля.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду. 

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ФОТО К НОВОСТИ: «Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили»
Фото Из-за отпуска Гройсмана заседание Кабмина не состоится
Фото Заседание Кабмина по увольнению Кличко отложили
Фото Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили
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Голос.UA Голос.UA  ·  30.07.19, 15:12 Заседание Кабинета министров Украины на этой неделе не будет, потому что премьер-министр Владимир Гройсман в отпуске. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий…
Главред Главред  ·  30.07.19, 15:57 На текущей неделе не состоится заседание правительства, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил...
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