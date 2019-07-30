Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили

Заседание правительства на этой неделе, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА, не состоится, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук сообщает Укринформ во вторник, 30 июля.
"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.
Традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet