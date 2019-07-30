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УЗ и Мининфраструктуры должны создать экстренный штаб, чтобы успеть перевезти урожай, - эксперт

УЗ и Мининфраструктуры должны создать экстренный штаб, чтобы успеть перевезти урожай, - эксперт (4 новости)

«Украину ожидает транспортный коллапс на железной дороге, который может привести к потере рекордного урожая зерновых, если не будут приняты меры»

Украину ожидает транспортный коллапс на железной дороге, который может привести к потере рекордного урожая зерновых, если не будут приняты меры.

Об этом заявил глава Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

По его словам, потеря урожая может произойти по стечению целого ряда обстоятельств. Кроме нехватки локомотивов, на август-сентябрь приходится большой ремонт автодорог, что не позволит перенести часть грузов с железной дороги на автотранспорт.

"Министерство инфраструктуры и железная дорога должны, во-первых, создать какую-то структуру, это можно назвать штабом на какой-то особенно сложный период, и в рамках этой работы оценить, расставить приоритетность и соответственно формировать планы отгрузки, планы перевозок, исходя из наших национальных интересов", – заявил Криворучко.

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По словам эксперта, решением вопроса о вывозе зерна железная дорога должна беспокоиться уже сейчас, поскольку дальше возможность вывести зерно может быть потеряна.

"Уже сейчас необходимо максимально перераспределить локомотивы, то есть обеспечить готовность локомотивного парка к высокой нагрузке, к высокому сезону. Потому что у нас, как всегда, как первый снег в декабре удивляет коммунальные службы, так и железная дорога, к сожалению, странным образом в августе говорит, "ой, у нас же собственно пик нагрузки, у нас огромный вывоз. Поэтому ну вот..." – заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году в Украине будет рекордный урожай – 72,2 миллиона тонн зерна.

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