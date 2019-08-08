  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости
Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 14:37
· Поезд · Пресс-служба · Независимость
УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости

УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости (8 новостей)

«Поезд будет курсировать с Киева во Львов и назад.  »

Ко Дню Независимости "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд, который будет курсировать между Киевом и Львовом. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании. Поезд № 755/756 Киев – Львов – Киев был назначен для "для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины". "23 и 26 августа дополнительный поезд "Интерсити" № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03:56-03:57). Также сообщается, что 24 и 27 августа скоростной поезд "Интерсити " 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01:47-01:48", - говорится в сообщении. В УЗ подчеркнули, что билеты на дополнительные поезда можно будет купить, как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Как ранее сообщал Фокус: Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время. Поезд будет курсировать между Одессой и Днепром. Также Укрзализныця может сократить пассажирские перевозки, если Кабмин не снизит налоги. По словам директора по развитию бизнеса УЗ, компанию лишили права на льготу по уплате налога на землю.

Обновлено в 14:20 "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд №755/756 Киев - Львов - Киев в период празднования Дня Независимости Украины, - сообщает пресс-служба компании

Обновлено в 14:37 АО "Укрзализныця" ко Дню независимости запускает дополнительный поезд из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что дополнительные рейсы будут курсировать для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня независимости Украины. "Так, 23 и 26 августа дополнительный поезд Интерсити № 756 отправится со Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с ...

ФОТО К НОВОСТИ: «УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости»
Фото УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости
Фото "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд ко Дню Независимости
Фото УЗ запускает дополнительный поезд ко Дню независимости
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.19, 12:12 Госкомпания "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд № 755/756 Киев - Львов - Киев, который будет курсировать 23 и 26 августа из Львова, 24 и 27 августа из Киева.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.19, 12:25 Поезд будет курсировать с Киева во Львов и назад.  
Телеграф Телеграф  ·  08.08.19, 12:41 "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов - Киев.
Униан Униан  ·  08.08.19, 13:13 Поезд назначен для обеспечения "перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.19, 13:32 АО "Укрзализныця" ко Дню независимости запускает дополнительный поезд из Киева во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу перевозчика.Сообщается, что дополнительные рейсы будут…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.19, 14:20 "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд №755/756 Киев - Львов - Киев в период празднования Дня Независимости Украины, - сообщает пресс-служба компании
Прямий Прямий  ·  08.08.19, 14:37 АО "Укрзализныця" ко Дню независимости запускает дополнительный поезд из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что дополнительные рейсы будут курсировать для обеспечения…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды до гибели

75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды…
«Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий раз

«Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий…
Систематически вымогал взятки: в Одессе задержали менеджера «ПриватБанка»

Систематически вымогал взятки: в Одессе задержали менеджера «ПриватБанка»
УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости

УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости
Политзаключенный Сущенко дал согласие отбывать наказание в Украине

Политзаключенный Сущенко дал согласие отбывать наказание в Украине
САП завершила расследование дела в отношении министра энергетики Насалика, который &quot;забыл&quot; задекларировать $1,2 млн

САП завершила расследование дела в отношении министра энергетики Насалика, который…
Умер известный юрист и ученый Василий Кисиль

Умер известный юрист и ученый Василий Кисиль
&quot;Повезло с матерью&quot; - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла

"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
День Независимости 2019: куда пойти в Киеве - афиша праздника

День Независимости 2019: куда пойти в Киеве - афиша праздника
Власти США похвалили Зеленского и обратилась к Кремлю

Власти США похвалили Зеленского и обратилась к Кремлю
В Украине рынок электромобилей вырос более чем на 50%: лидеры рынка

В Украине рынок электромобилей вырос более чем на 50%: лидеры…
Севилья предпримет еще одну попытку купить нападающего ПСВ

Севилья предпримет еще одну попытку купить нападающего ПСВ
Скандал в Первой лиге. КДК засчитал Авангарду техпоражение

Скандал в Первой лиге. КДК засчитал Авангарду техпоражение
Гелікоптером на &quot;майданчик Януковича&quot;: Онуфрій у звичному для себе стилі прилетів на богослужіння

Гелікоптером на "майданчик Януковича": Онуфрій у звичному для себе стилі…
В Сеть попало изображение нового Yamaha Tracer 125/150/155

В Сеть попало изображение нового Yamaha Tracer 125/150/155
Криворожан переоденут в пижамы и организуют бои подушками

Криворожан переоденут в пижамы и организуют бои подушками
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.