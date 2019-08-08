УЗ пустила дополнительный поезд на День Независимости

Ко Дню Независимости "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд, который будет курсировать между Киевом и Львовом. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании. Поезд № 755/756 Киев – Львов – Киев был назначен для "для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины". "23 и 26 августа дополнительный поезд "Интерсити" № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень (03:56-03:57). Также сообщается, что 24 и 27 августа скоростной поезд "Интерсити " 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01:47-01:48", - говорится в сообщении. В УЗ подчеркнули, что билеты на дополнительные поезда можно будет купить, как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Как ранее сообщал Фокус: Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время. Поезд будет курсировать между Одессой и Днепром. Также Укрзализныця может сократить пассажирские перевозки, если Кабмин не снизит налоги. По словам директора по развитию бизнеса УЗ, компанию лишили права на льготу по уплате налога на землю.

Обновлено в 14:20 "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд №755/756 Киев - Львов - Киев в период празднования Дня Независимости Украины, - сообщает пресс-служба компании

Обновлено в 14:37 АО "Укрзализныця" ко Дню независимости запускает дополнительный поезд из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что дополнительные рейсы будут курсировать для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня независимости Украины. "Так, 23 и 26 августа дополнительный поезд Интерсити № 756 отправится со Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с ...