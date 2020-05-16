  1. Главная
  2. Новости
  3. Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира был продан на аукционе за внушительную сумму (фото)
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:13
· Благотворительный аукцион · Фото
Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира был продан на аукционе за внушительную сумму (фото)

Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира был продан на аукционе за внушительную сумму (фото) (5 новостей)

«Средства пойдут на борьбу с коронавирусом»

Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар поблагодарила болельщиков, принявших участие в благотворительном аукционе All in challenge. Целью этого аукциона является сбор средств для американцев, пострадавших от пандемии коронавируса.

На аукционе был разыгран лот в виде возможности посмотреть матч из ее личной ложи, а также поужинать с ней. Он был куплен за 85 тысяч долларов, пишет 24 канал.

"85 тысяч?! Вы просто удивительные! Это очень-очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами. Спасибо, что участвовали в этом со мной. Вы лучшие фанаты", – написала Эжени в "Твиттере".

За 85 тысяч долларов победитель аукциона и его гость получат возможность посмотреть один матч из ложи Бушар на любом турнире по своему выбору, а также сходить вместе с ней на ужин. Начальная цена этого лота составляла 2 500 долларов.

Бушар в 2014 году дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой. В том же году канадка была в полуфиналах Australian Open и Roland Garros. В настоящее время Эжени занимает 332 место в рейтинге WTA. Канадка считается одной из самых сексуальных теннисисток планеты.

Фото Эжени Бушар

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I MISS TENNIS

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 13 Май 2020 в 10:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

gotta post a glam shot every once in awhile ‍♀️ #tbt

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 2 Янв 2020 в 5:51 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

no comments for you

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 1 Май 2019 в 1:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

wanna be the yee to my haw?

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 13 Апр 2019 в 1:11 PDT

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в

Обновлено в 19:40 Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Обновлено в 21:13 Сама спортсменка была удивлена такому итогу торгов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.05.20, 15:40 Средства пойдут на борьбу с коронавирусом
Факты Факты  ·  16.05.20, 19:03 Финалистка Уимблдона Бушар передаст вырученную сумму на борьбу с коронаврисуом
ТСН ТСН  ·  16.05.20, 19:40 Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
Униан Униан  ·  16.05.20, 21:13 Сама спортсменка была удивлена такому итогу торгов.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Лугинщине задержали мужчину &quot;обмотанного&quot; деньгами

На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами
Чем полезна перловая каша для сердечников

Чем полезна перловая каша для сердечников
Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира

Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира
Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом

Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом
Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе 7 часов в глубокой яме

Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе…
Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?

Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?
Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи…
Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили через три недели после встречи со Шмыгалем

Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.