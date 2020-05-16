Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира был продан на аукционе за внушительную сумму (фото)

Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар поблагодарила болельщиков, принявших участие в благотворительном аукционе All in challenge. Целью этого аукциона является сбор средств для американцев, пострадавших от пандемии коронавируса.
На аукционе был разыгран лот в виде возможности посмотреть матч из ее личной ложи, а также поужинать с ней. Он был куплен за 85 тысяч долларов, пишет 24 канал.
"85 тысяч?! Вы просто удивительные! Это очень-очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами. Спасибо, что участвовали в этом со мной. Вы лучшие фанаты", – написала Эжени в "Твиттере".
За 85 тысяч долларов победитель аукциона и его гость получат возможность посмотреть один матч из ложи Бушар на любом турнире по своему выбору, а также сходить вместе с ней на ужин. Начальная цена этого лота составляла 2 500 долларов.
Бушар в 2014 году дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой. В том же году канадка была в полуфиналах Australian Open и Roland Garros. В настоящее время Эжени занимает 332 место в рейтинге WTA. Канадка считается одной из самых сексуальных теннисисток планеты.
Фото Эжени Бушар
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I MISS TENNIS
Посмотреть эту публикацию в Instagram
gotta post a glam shot every once in awhile ♀️ #tbt
Посмотреть эту публикацию в Instagram
no comments for you
Посмотреть эту публикацию в Instagram
wanna be the yee to my haw?
Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в
Обновлено в 19:40 Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
Обновлено в 21:13 Сама спортсменка была удивлена такому итогу торгов.