Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира был продан на аукционе за внушительную сумму (фото)

Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар поблагодарила болельщиков, принявших участие в благотворительном аукционе All in challenge. Целью этого аукциона является сбор средств для американцев, пострадавших от пандемии коронавируса.

На аукционе был разыгран лот в виде возможности посмотреть матч из ее личной ложи, а также поужинать с ней. Он был куплен за 85 тысяч долларов, пишет 24 канал.

"85 тысяч?! Вы просто удивительные! Это очень-очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами. Спасибо, что участвовали в этом со мной. Вы лучшие фанаты", – написала Эжени в "Твиттере".

За 85 тысяч долларов победитель аукциона и его гость получат возможность посмотреть один матч из ложи Бушар на любом турнире по своему выбору, а также сходить вместе с ней на ужин. Начальная цена этого лота составляла 2 500 долларов.

Бушар в 2014 году дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой. В том же году канадка была в полуфиналах Australian Open и Roland Garros. В настоящее время Эжени занимает 332 место в рейтинге WTA. Канадка считается одной из самых сексуальных теннисисток планеты.

Фото Эжени Бушар

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I MISS TENNIS

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 13 Май 2020 в 10:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

gotta post a glam shot every once in awhile ‍♀️ #tbt

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 2 Янв 2020 в 5:51 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

no comments for you

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 1 Май 2019 в 1:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

wanna be the yee to my haw?

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 13 Апр 2019 в 1:11 PDT

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в

Обновлено в 19:40 Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Обновлено в 21:13 Сама спортсменка была удивлена такому итогу торгов.