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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 12:35
· Область · Коронавирус · COVID-19
В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО

В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО (5 новостей)

«В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве зафиксировано…»

За прошедшие сутки в 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших, однако в Киеве зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 153 человека. Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в субботу, 16 мая, в 8 областях – Винницкой, Тернопольской, Запорожской, Сумской, Черкасской, Херсонской, Кировоградской и Полтавской – количество выздоровевших с начала пандемии коронавируса превысило количество болеющих в настоящее время.

В Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 497 летальных исходах от коронавируса, 4906 пациентов выздоровели.

В мире насчитывается 4 628 724 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 308 645, а почти 1,76 миллионов человек выздоровели.

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Обновлено в 11:43 В Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 497 летальных исходах от коронавируса, 4906 пациентов выздоровели.

Обновлено в 12:35 Всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 21 человек из числа ранее заболевших скончались, 433 выздоровели. Всего в Украине 17 858 случаев COVID-19.

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Канал 112 Канал 112  ·  16.05.20, 08:55 В Черновицкой области за 15 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели — 52 человека. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 11:33 В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 – 153 человека.
Капитал Капитал  ·  16.05.20, 11:41 В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве зафиксировано рекордное количество…
Сегодня Сегодня  ·  16.05.20, 12:35 Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов в 13 из 24 областей Украины превысило количество заболевших за минувшие сутки, 15 мая. Однако в столице зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения…
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