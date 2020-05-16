В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО (5 новостей) «В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве зафиксировано…»

За прошедшие сутки в 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших, однако в Киеве зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 153 человека. Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в субботу, 16 мая, в 8 областях – Винницкой, Тернопольской, Запорожской, Сумской, Черкасской, Херсонской, Кировоградской и Полтавской – количество выздоровевших с начала пандемии коронавируса превысило количество болеющих в настоящее время.

В Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 497 летальных исходах от коронавируса, 4906 пациентов выздоровели.

В мире насчитывается 4 628 724 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 308 645, а почти 1,76 миллионов человек выздоровели.

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Обновлено в 11:43 В Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 497 летальных исходах от коронавируса, 4906 пациентов выздоровели.

Обновлено в 12:35 Всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 21 человек из числа ранее заболевших скончались, 433 выздоровели. Всего в Украине 17 858 случаев COVID-19.