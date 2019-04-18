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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:21
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В 16 лет внезапно умерла актриса из фильма "Облачный атлас"(фото)

В 16 лет внезапно умерла актриса из фильма "Облачный атлас"(фото) (6 новостей)

«Как жаль, что так рано и несправедливо уходят молодые люди..»

В Великобритании умерла звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор. Ей было всего 16 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Майя-Лесия Нэйлор родилась в Великобритании 6 ноября 2002 года. Уже в 2004 году она дебютировала в кино и сыграла роль Джейн в ситкоме "Еще по одной". В течении своей небольшой и яркой карьеры Майя успела сняться в нескольких сериалах и получила роли в большом кино.

Майя-Лесли Нэйлор (facebook.com/mya lecia)

Популярность актрисе принесла роль Миро в нашумевшем фильме "Облачный атлас", который был номинирована на премию "Золотой глобус". После этого Майя-Лесли получила роль Мириам в фильме "Красный код" и снялась в роли дочери Мура в фильме "Нулевой индекс".

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Параллельно с карьерой актрисы Майя-Лесия Нэйлор начала развиваться как фотомодель и певица. В последние годы она снималась в сериале "Милли Инвбитвин" в роли Фрэн.

Майя-Лесли Нэйлор (facebook.com/mya lecia)

17 апреля в эфире канала СBBC сообщили, что Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Причины смерти не уточняются.

Ее называли самой яркой и талантливой молодой актрисой последних лет и пророчили ей большое будущее в кино. Страницы Майи-Лесии Нэйлор в социальных сетях взорвались сообщениями.

Поклонники, которые полюбили ее за роли в молодежных ситкомах, написали множество комментариев. Они не могут поверить, что звезда ушла так рано.

"Покойся с миром, наш прекрасный ангел"

"Как же так, ты так мало прожила. Ты навсегда останешься в нашем сердце"

"Соболезнования близким. Майя была очень талантлива. Нам грустно знать, что она нас покинула".

Майя-Лесли Нэйлор (facebook.com/mya lecia)

Обновлено в 10:13 Информацию о потере сообщили представители компании A&J Management. По их словам, смерть Майи-Лесии Нейлор наступила в воскресенье, 7 апреля.

Обновлено в 13:21 Известно, что девушка упала в обморок и больше не пришла в себя. Дело расследует полиция, больше подробностей не сообщают. Внешних признаков психологических расстройств или других проблем у девушки заметно не было.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.04.19, 13:21 Британская актриса Майя-Лесия Нейлор, ребенком снявшаяся в фильме Облачный атлас, умерла в возрасте 16 лет. Об этом сообщает ВВС. Представители компании A&J Management подтвердили, что Майя-Лесия Нейлор…
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