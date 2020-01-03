В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек (4 новости) «ДТП произошло на улице Васильковской в Голосеевском районе»

В парижском пригороде Вильжюиф неизвестный напал с ножом на прохожих, погиб как минимум один человек, несколько получили ранения.

Нападавший застрелен полицейскими.В южном пригороде Парижа, Вильжюиф, совершено нападение с применением холодного оружия. По меньшей мере один человек погиб, сообщают информагенства со ссылкой на представителей правоохранительных органов в пятницу, 3 января. Не менее двух человек получили ранения. Нападавший застрелен полицейскими на месте. Других подробностей происшествия полиция пока не сообщает. Наряды полиции стянуты к парку, где произошел инцидент. Людей просят воздержаться от посещения этого района в ближайшее время. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.