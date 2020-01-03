  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек
Происшествия
Facenews Facenews ·
· Ранение
В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек

В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек (4 новости)

«ДТП произошло на улице Васильковской в Голосеевском районе»

В парижском пригороде Вильжюиф неизвестный напал с ножом на прохожих, погиб как минимум один человек, несколько получили ранения.

Нападавший застрелен полицейскими.В южном пригороде Парижа, Вильжюиф, совершено нападение с применением холодного оружия. По меньшей мере один человек погиб, сообщают информагенства со ссылкой на представителей правоохранительных органов в пятницу, 3 января. Не менее двух человек получили ранения. Нападавший застрелен полицейскими на месте. Других подробностей происшествия полиция пока не сообщает. Наряды полиции стянуты к парку, где произошел инцидент. Людей просят воздержаться от посещения этого района в ближайшее время. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.01.20, 17:24 ДТП произошло на улице Васильковской в Голосеевском районе.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.01.20, 18:43 В столице Норвегии Осло в прошлом, 2019, году в ДТП погиб один человек, в 2018-ом - пятеро. Об этом сообщает Aftenposten со ссылкой на Норвежскую администрацию общественных дорог. Интересно, что в 1975…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 19:24 В столице на улице Васильковской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек

В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь…
В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся, а пьяный водитель лег отдохнуть

В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся, а…
В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб

В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб
Тепловоз пассажирского поезда &quot;Харьков-Херсон&quot; загорелся на ходу. ФОТОрепортаж

Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу. ФОТОрепортаж
На полигоне &quot;Широкий лан&quot; произошел пожар, военный получил ожоги

На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, военный получил ожоги
В первый день года пьяный на Контрактовой площади в Киеве разлил горячий глинтвейн на прохожих. Пострадал ребенок

В первый день года пьяный на Контрактовой площади в Киеве…
В Украине объявили открытым снеголавинный сезон

В Украине объявили открытым снеголавинный сезон
Пьяное ДТП в Ровно: пострадал младенец

Пьяное ДТП в Ровно: пострадал младенец
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жертвами масштабных пожаров в Австралии стали уже 19 человек

Жертвами масштабных пожаров в Австралии стали уже 19 человек
“Дело украинских диверсантов”: стали известны подробности

“Дело украинских диверсантов”: стали известны подробности
В Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе

В Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе
За фактом обміління Шацьких озер відкрили кримінальне провадження

За фактом обміління Шацьких озер відкрили кримінальне провадження
На Ривненщине и Тернопольщине Чумак представил новых областных прокуроров

На Ривненщине и Тернопольщине Чумак представил новых областных прокуроров
Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января - советник премьера

Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января -…
З&#039;їв домашню консерву: в Україні ще одна людина померла від ботулізму

З'їв домашню консерву: в Україні ще одна людина померла від…
Чрезмерная потребность в селфи может свидетельствовать о психологических проблемах

Чрезмерная потребность в селфи может свидетельствовать о психологических проблемах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.