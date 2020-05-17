В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО (4 новости) «В 8 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве, Киевской…»

В 8 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве, Киевской и Львовской областях количество новых выявленных зараженных достигло или превысило отметку в 50 человек. При этом, согласно опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром данным, в 8 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих. Всего за прошедшие сутки: — в Винницкой области подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти (с начала пандемии было 715 заболевших, 11 умерших и 385 выздоровевших), сейчас в области болеет 319 человек (на 12 больше за сутки); — в Волынской области — 16 новых случаев заболевания и 1&nbs...

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