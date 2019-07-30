В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ (6 новостей и 1 видео) «После посадки из самолета был виден дым»

Из аэропорта Борисполь в Таиланд вылетел самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. Однако, вскоре после взлета он развернулся и совершил экстренную посадку в месте вылета. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает Информатор.

Инцидент произошел накануне вечером. Так, в 20:02 самолет оторвался от земли, через пару десятков минут он пошел на разворот и вновь приземлился в аэропорту.

По данным пресс-службы авиакомпании МАУ, пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей.

Предварительная причина случившегося - в двигатель попала птица. После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.

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Обновлено в 11:56 Самолет совершил посадку всего через 20 минут после вылета. Во время нее наблюдалось небольшое задымление борту, передает avianews.com.

Обновлено в 12:14 После посадки из самолета был виден дым