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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:14
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В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ

В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ (6 новостей и 1 видео)

«После посадки из самолета был виден дым»

Из аэропорта Борисполь в Таиланд вылетел самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. Однако, вскоре после взлета он развернулся и совершил экстренную посадку в месте вылета. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает Информатор.

Инцидент произошел накануне вечером. Так, в 20:02 самолет оторвался от земли, через пару десятков минут он пошел на разворот и вновь приземлился в аэропорту.

По данным пресс-службы авиакомпании МАУ, пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей.

Предварительная причина случившегося - в двигатель попала птица. После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.

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Обновлено в 11:56 Самолет совершил посадку всего через 20 минут после вылета. Во время нее наблюдалось небольшое задымление борту, передает avianews.com.

Обновлено в 12:14 После посадки из самолета был виден дым

ФОТО К НОВОСТИ: «В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ»
Фото В аэропорту "Борисполь" экстренно сел Boeing с украинскими туристами
Фото В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ
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Голос.UA Голос.UA  ·  30.07.19, 09:20 В понедельник, 29 июля, из аэропорта Борисполь в Таиланд отправился самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. В 20:02 он оторвался от земли, через пару десятков минут пошел на разворот и совершил экстренную…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.07.19, 11:56 Аварийную посадку совершил Boeing 767 украинской компании МАУ. Он должен был выполнить рейс из Киева в Бангкок вечером 29 июля. Самолет совершил посадку всего через 20 минут после вылета. Во время нее…
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Обозреватель Обозреватель  ·  30.07.19, 12:14 После посадки из самолета был виден дым
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