В аэропорт "Борисполь" люди приносят свечи и цветы, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе украинского Boeing 737, который разбился и Иране. Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".
По подсчетам корреспондента, в терминале сейчас больше 3-4 сотен человек.
Люди начали собираться около шести часов. Несут сюда цветы, здесь их просто кучи. И здесь в терминале около входа установили стол, на нем – 9 фото, это 9 членов экипажа, трое пилотов и шестеро бортпроводников.
Кипы цветов лежат у их фото, так же люди зажигают лампадки.
Здесь собираются и работники других авиалиний, говорят, лично коллег не знали, но не могли не почтить их память’ять. Свои соболезнования так же выразили и в авиакомпании.
Обновлено в 00:12 Родные, друзья и коллеги украинского экипажа, погибшего 8 января в Иране в результате падения самолета МАУ, собрались в аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память умерших.