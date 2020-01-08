В аэропорту "Борисполь" почтили память погибших в авиакатастрофе Boeing 737 (4 новости) «Родные, друзья и коллеги украинского экипажа, погибшего 8 января в Иране в результате падения самолета МАУ, собрались в аэропорту Борисполь,…»

В аэропорт "Борисполь" люди приносят свечи и цветы, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе украинского Boeing 737, который разбился и Иране. Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".

По подсчетам корреспондента, в терминале сейчас больше 3-4 сотен человек.

Люди начали собираться около шести часов. Несут сюда цветы, здесь их просто кучи. И здесь в терминале около входа установили стол, на нем – 9 фото, это 9 членов экипажа, трое пилотов и шестеро бортпроводников.

Кипы цветов лежат у их фото, так же люди зажигают лампадки.

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Здесь собираются и работники других авиалиний, говорят, лично коллег не знали, но не могли не почтить их память’ять. Свои соболезнования так же выразили и в авиакомпании.

Обновлено в 00:12 Родные, друзья и коллеги украинского экипажа, погибшего 8 января в Иране в результате падения самолета МАУ, собрались в аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память умерших.