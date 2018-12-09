В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки

Самолет получил повреждения / Фото: Главком В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета авиакомпании Bravo Airways, который изначально следовал в киевский аэропорт "Жуляны". Как...
Обновлено в 01:29 Самолет авиакомпании "Белавиа" при выруливании после посадки в Международном аэропорту "Борисполь" сбил фонари.
Обновлено в 01:45 Ранее 24 канал сообщал о том, что в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета через жесткую посадку. Команда другого неповрежденного самолета предупредила о жесткую посадку другого лайнера, мотивируя изменении места посадки.