В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки (13 новостей) «Появилась информация о пострадавшем лайнере»

Самолет получил повреждения / Фото: Главком В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета авиакомпании Bravo Airways, который изначально следовал в киевский аэропорт "Жуляны". Как...

Обновлено в 01:29 Самолет авиакомпании "Белавиа" при выруливании после посадки в Международном аэропорту "Борисполь" сбил фонари.

Обновлено в 01:45 Ранее 24 канал сообщал о том, что в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета через жесткую посадку. Команда другого неповрежденного самолета предупредила о жесткую посадку другого лайнера, мотивируя изменении места посадки.