  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки
Украина
Главред Главред · · Обновлено в 01:45
· Аэропорт · Самолет
В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки

В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки (13 новостей)

«Появилась информация о пострадавшем лайнере»

Самолет получил повреждения / Фото: Главком В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета авиакомпании Bravo Airways, который изначально следовал в киевский аэропорт "Жуляны". Как...

Обновлено в 01:29 Самолет авиакомпании "Белавиа" при выруливании после посадки в Международном аэропорту "Борисполь" сбил фонари.

Обновлено в 01:45 Ранее 24 канал сообщал о том, что в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета через жесткую посадку. Команда другого неповрежденного самолета предупредила о жесткую посадку другого лайнера, мотивируя изменении места посадки.

ФОТО К НОВОСТИ: «В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки»
Фото В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки
Фото В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки - СМИ
Фото Авария с самолетом в ''Борисполе'': директор аэропорта рассказал детали ЧП
Фото ЧП в аэропорту "Борисполь": самолет из Беларуси вылетел со взлетно-посадочной полосы
Фото В аэропорту Борисполь жестко сел самолет
Фото Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Борисполь"
Фото Авария самолета в "Борисполе": гендиректор аэропорта прокомментировал инцидент
Фото Гендиректор аэропорта Борисполь: При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу
Фото В "Борисполе" белорусский самолет совершил жесткую аварийную посадку - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  09.12.18, 22:59 Появилась информация о пострадавшем лайнере
Канал 112 Канал 112  ·  09.12.18, 23:00 В аэропорту "Борисполь" произошло ЧП. Как сообщают в соцсетях очевидцы, самолет авикомпании "Белавиа" совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "Аэропорт работает в штатном…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.12.18, 23:58 В столичном аэропорту Борисполь жестко приземлился самолет Белавиа. Об этом вечером, 9 декабря, сообщили Вести. По информации очевидцев в соцсетях, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.12.18, 00:13 В Международном аэропорту "Борисполь" самолет авикомпании "Белавиа" совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, самолеты массово перенаправляют в другие аэропорты, сообщил…
Униан Униан  ·  10.12.18, 00:28 На время ЧП был напряженный период в работе "Борисполя", 11 самолетов было перенаправлено в другие аэропорты.
РБК Украина РБК Украина  ·  10.12.18, 00:59 В международном аэропорту "Борисполь" самолет компании "Белавиа" осуществил жесткую посадку, сбив при выруливании фонари. Об этом сообщил директор аэропорта Павел Рябикин, передает РБК-Украина со ссылкой…
Гордон Гордон  ·  10.12.18, 01:06 Из-за инцидента с самолетом беларусской авиакомпании "Белавиа" 11 рейсов из междуародного аэропорта Борисполь перенаправили в другие, сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин.Международный аэропорт…
ТСН ТСН  ·  10.12.18, 01:28 После инцидента аэропорт работает в штатном режиме.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.12.18, 01:29 Самолет авиакомпании "Белавиа" при выруливании после посадки в Международном аэропорту "Борисполь" сбил фонари.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.12.18, 01:45 В воскресенье, 9 декабря, в результате жесткой посадки в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета. В связи с инцидентом директор аэрпорт прокомментировал ситуацию. Об этом сообщило…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В аэропорту &quot;Борисполь&quot; самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки

В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки
Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются &quot;санитарными потерями&quot;, террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС

Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ -…
В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер

В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер
Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул

Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул
Киевская электричка меняет график движения: новое расписание

Киевская электричка меняет график движения: новое расписание
Экс-глава КГГА Попов попросил ГПУ снять с него обвинения

Экс-глава КГГА Попов попросил ГПУ снять с него обвинения
Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, один раненый

Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, один раненый
Россия отправила в оккупированный Крым новый ракетный корабль

Россия отправила в оккупированный Крым новый ракетный корабль
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC (видео)

Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC (видео)
«Барселоне» интересен нападающий «Эвертона»

«Барселоне» интересен нападающий «Эвертона»
Роналду: я не скучаю по Месси, но хочу, чтобы он приехал в Италию

Роналду: я не скучаю по Месси, но хочу, чтобы он…
В Одесской области разгорелся секс-скандал: школьники сняли гей-порно и выложили в сеть

В Одесской области разгорелся секс-скандал: школьники сняли гей-порно и выложили…
Французский защитник намерен покинуть ПСЖ

Французский защитник намерен покинуть ПСЖ
В Москве семиклассник получил неуд по литературе и покончил с собой

В Москве семиклассник получил неуд по литературе и покончил с…
В Харьковскую область привезут вакцины против кори, - Минздрав

В Харьковскую область привезут вакцины против кори, - Минздрав
У Павлограді під час пожежі загинув 53-річний чоловік

У Павлограді під час пожежі загинув 53-річний чоловік
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.