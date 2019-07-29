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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 13:12
· Освобождение · Пограничная служба · Взятка
В аэропорту Одессы россиянин пытался "выкупить" товарища у пограничников

В аэропорту Одессы россиянин пытался "выкупить" товарища у пограничников (6 новостей)

«В пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин РФ, которому было отказано во въезде в Украину»

Гражданин страны-оккупанта РФ хотел дать взятку $1500 украинским пограничникам в аэропорту Одессы за освобождение его товарища, которому ранее отказали во въезде. Об этом на сайте сообщает Госпогранслужба.

28 июля авиарейсом в Одессу прибыл гражданин РФ, которому было отказано в пропуске в Украине.

"В зале ожидания был его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам "взятку" $1500 за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Охранники границы категорически отказались от неправомерной выгоды", - заявили в Госпогранслужбе. 

"Попытку предоставления неправомерной выгодны пограничникам Одесского загона зафиксировали сотрудники внутренней и собственной безопасности "Юг" Госпогранслужбы, военная прокуратура Одесского гарнизона и представители Нацполиции в аэропорту Одессы", - сообщает Госпогранслужба. 

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"Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию", - резюмировал пресс-центр службы. 

Ранее президент Владимир Зеленский назначил главу Госпогранслужбы. 

Обновлено в 11:41 В пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин РФ, которому было отказано во въезде в Украину

Обновлено в 13:12 В международном аэропорту «Одесса» россиянин пытался за 1,5 тыс. долл. «выкупить» у пограничников своего товарища, которого не пропустили через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает УНИАН. Вчера авиарейсом из Минска (Беларусь) в пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину. Как отмечается, в зале ожидания находился его товарищ – также гражданин России, который решил «уладить» ситуацию и предложил пограничникам 1,5 тыс. долл. за содействие в пропуске через госграницу. В результате прибывшего россиянина в Украину не пустили, а в отношении его соотечественника-взяткодателя оформили материалы по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру и Нацполицию. В пресс-службе добавили, что попытку дачи взятки пограничникам Одесского отряда зафиксировали сотрудники внутренней и собственной безопасности «Юг» Госпогранслужбы, военной прокуратуры Одесского гарнизона и представители Нацполиции в аэропорту «Одесса».

ФОТО К НОВОСТИ: «В аэропорту Одессы россиянин пытался "выкупить" товарища у пограничников»
Фото В аэропорту Одессы россиянин пытался "выкупить" товарища у пограничников
Фото Россиянин пытался «выкупить» товарища у одесских пограничников, - ФОТО
Фото В аэропорту «Одесса» россиянин пытался «выкупить» за 1,5 тысячи долларов товарища, которого не пустили в Украину
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.07.19, 10:35 В воскресенье авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 10:51 Вчера авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.07.19, 11:34 Авиарейсом из Минска в воскресенье, 28 июля, в пункт пропуска Одесса-авиа прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников,…
048.ua 048.ua  ·  29.07.19, 11:41 В пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин РФ, которому было отказано во въезде в Украину
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  29.07.19, 13:12 В международном аэропорту «Одесса» россиянин пытался за 1,5 тыс. долл. «выкупить» у пограничников своего товарища, которого не пропустили через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе…
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В аэропорту Одессы россиянин пытался &quot;выкупить&quot; товарища у пограничников

В аэропорту Одессы россиянин пытался "выкупить" товарища у пограничников
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