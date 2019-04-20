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В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания

В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания (5 новостей)

«Сегодня, 20 апреля, в центре Кабула прогремел сильный взрыв. Как сообщает телеканал 1TV, взрыв произошел возле правительственного здания. По словам…»

В субботу, 20 апреля, в центре Кабула (Афганистан) возле правительственного здания прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал 1TV. Как сообщил представитель МВД Афганистана Насрата Рахими, взрыв произошел рядом со зданием Министерства коммуникационных и информационных технологий. По его словам, в нападении принимали участие 3 террористы-смертники. После взрыва также были слышны звуки выстрелов. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили территорию министерства. Информации о погибших или пострадавших в результате взрыва и стрельбы пока нет. Ранее дворец президента Афганистана в Кабуле и дипломатическая зона стали эпицентроммногочисленного ракетного обстрела во время праздничного намаза.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания»
Фото В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания
Фото Террористы-смертники: в центре Кабула у здания правительства прогремел мощный взрыв
Фото В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания
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РБК Украина РБК Украина  ·  20.04.19, 12:19 В субботу, 20 апреля, в центре Кабула (Афганистан) возле правительственного здания прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал 1TV.Как сообщил представитель МВД…
ForUm ForUm  ·  20.04.19, 12:50 В субботу, 20 апреля, в центре Кабула (Афганистан) возле правительственного здания прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал 1TV.Как сообщил…
Газета День Газета День  ·  20.04.19, 12:51 В субботу, 20 апреля, в центре Кабула (Афганистан) возле правительственного здания прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает местный телеканал 1TV. Как сообщил представитель МВД Афганистана Насрата Рахими,…
Канал 112 Канал 112  ·  20.04.19, 13:05 Сегодня, 20 апреля, в центре Кабула прогремел сильный взрыв. Как сообщает телеканал 1TV, взрыв произошел возле правительственного здания. По словам представителя МВД Афганистана, в нападении приняли участие…
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