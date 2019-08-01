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В Африке закрывают границы из-за вспышки вируса Эбола

В Африке закрывают границы из-за вспышки вируса Эбола (4 новости)

«В Африке началась новая вспышка заболевания»

Утром 1 августа Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола, сообщает BBC.

Причиной радикальных шагов руандийского правительства стала опасная динамика смертности в соседней стране. По меньшей мере два человека нпогибли в течение июля в восточном городе Гома, который находится возле границы с Руандой. В 2018-м Эбола унесла жизни боле 1 800 конголезцев.

В Конго назвали закрытие границы односторонним решением руандийских органов власти.

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Ранее ВОЗ назвали вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность международной общественности. В организации также объявили о том, что существует высокая вероятность проникновения вируса Эбола во все руандийские регионы, граничащие с ДРК. Однако ВОЗ предупреждала, что попытки сдержать вирус путем перекрытия сообщения лишь усугубят ситуацию.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.08.19, 20:44 Утром в четверг, 1 августа, Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола, сообщает BBC. Руандийское правительство приняло соответствующее решение из-за опасной динамики…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.08.19, 21:50 В Африке началась новая вспышка заболевания.
MIGnews MIGnews  ·  01.08.19, 22:00 Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за вспышки лихорадки Эбола.
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