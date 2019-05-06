В акциях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220 тыс. человек (4 новости) «Утром 9 мая ситуационные центры НПУ перейдут в чрезвычайный режим работы»

Массовые мероприятия 8-го и 9 мая, посвященные Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, пройдут во всех областях Украины, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.Участие в массовых мероприятиях в Украине 8 9 мая, посвященных Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, планируют принять около 220 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины по итогам совещания руководства ведомства 6 мая.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что массовые мероприятия пройдут во всех областях страны. Его заместитель Александр Фацевич рассказал, что с 7.00 9 мая ситуационные центры будут переведены в чрезвычайный режим работы.

Также Фацевич заявил, что руководители территориальных подразделений полиции должны провести встречи с представителями общественных организаций и региональных ячеек политических сил.

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"Предметом обсуждения на этих встречах должно стать предотвращение противоправных действий в отношении участников массовых мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов", сообщили в пресс-службе.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко 3 мая сообщал, что в акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая могут принять участие около 5 тыс. человек.