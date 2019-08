В городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, по информации СМИ, предположительно, погибло около семи человек. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Dayton Daily News.

На место инцидента прибыли машины скорой помощи. Стрелков могло быть двое, уточняет издание.

Полиция ищет нападавшего и просит жителей не находиться в районе проведения операции.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN

— Molly Reed (@MollyR247Now) 4 августа 2019 г.

Still no word on the amount of casualties. Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them. Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i

— Josh Martinez (@YoJoshMartinez) 4 августа 2019 г.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 4 августа 2019 г. Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах. Полиция задержала стрелка, им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

Обновлено в 13:56 “У нас есть 9 убитых, также убит подозреваемый и 16 раненых”, — рассказал руководитель департамента полиции Дейтона в эфире телеканала WHIOTV7.

Обновлено в 14:08 В американском городе Дейтон (штат Огайо) десять человек погибли в результате стрельбы. Это второй случай обстрела людей за сутки. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила местная полиция в своем микроблоге Twitter. Еще 16 человек ранены. В полиции уточили, что нападавший также в числе погибших. По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. На месте ЧП работают сотрудники ФБР. Ранее сообщалось о семи погибших. Ранее сообщалось, что в результате этой стрельбы погибли 20 человек, 46 человек получили ранения.