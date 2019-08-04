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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:08
· США · Автомобили · Стрельба · Гибель · Город · Погибший
В американском городе Дейтон произошла стрельба, есть погибшие

В американском городе Дейтон произошла стрельба, есть погибшие (13 новостей и 1 видео)

«Накануне в массовой бойне в Техасе погибли 20 человек, еще около 30 получили ранения»

В городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, по информации СМИ, предположительно, погибло около семи человек. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Dayton Daily News.

На место инцидента прибыли машины скорой помощи. Стрелков могло быть двое, уточняет издание.

Полиция ищет нападавшего и просит жителей не находиться в районе проведения операции.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN

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— Molly Reed (@MollyR247Now) 4 августа 2019 г.

Still no word on the amount of casualties. Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them. Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i

— Josh Martinez (@YoJoshMartinez) 4 августа 2019 г.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 4 августа 2019 г. Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах. Полиция задержала стрелка, им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

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Обновлено в 13:56 “У нас есть 9 убитых, также убит подозреваемый и 16 раненых”, — рассказал руководитель департамента полиции Дейтона в эфире телеканала WHIOTV7.

Обновлено в 14:08 В американском городе Дейтон (штат Огайо) десять человек погибли в результате стрельбы. Это второй случай обстрела людей за сутки. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила местная полиция в своем микроблоге Twitter. Еще 16 человек ранены. В полиции уточили, что нападавший также в числе погибших. По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. На месте ЧП работают сотрудники ФБР. Ранее сообщалось о семи погибших. Ранее сообщалось, что в результате этой стрельбы погибли 20 человек, 46 человек получили ранения.

ФОТО К НОВОСТИ: «В американском городе Дейтон произошла стрельба, есть погибшие»
Фото В американском Дейтоне произошла стрельба, есть погибшие
Фото В США вторая стрельба за сутки: семеро погибших
Фото Мужчина, открывший стрельбу по людям в американском Дейтоне, был застрелен – полиция
Фото Стрельба в Огайо: десять погибших, 16 раненых
Фото В США произошла вторая за сутки массовая стрельба: около десяти погибших
Фото В американском штате Огайо произошла стрельба: 10 погибших, 16 раненых
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  04.08.19, 10:20 В городе Дейтон, штат Огайо (США) произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщают WHIO-TV и Dayton Daily News. Инцидент произошел около 02:00 по местному времени…
Гордон Гордон  ·  04.08.19, 10:53 По словам очевидцев, стрельбу возле бара в американском городе Дейтон (штат Огайо) открыл мужчина, которого не пускали в заведение.В ночь на 4 августа в американском городе Дейтон (штат Огайо) произошла…
MIGnews MIGnews  ·  04.08.19, 11:27 В воскресенье, 4 августа, в городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба. Согласно информации СМИ, предположительно, погибло около семи человек.
Фокус Фокус  ·  04.08.19, 11:44 В американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла стрельба.  Об этом сообщает Dayton Daily News. По предварительным данным, погибло десять человек. Стрелков могло быть двое, уточняет издание. Полиция…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  04.08.19, 11:56 По данным полиции американского города Дейтона (штат Огайо), стрелок, открывший огонь возле бара Ned Peppers, действовал один.Мужчина, который в ночь на 4 августа убивал людей в районе бара в американском…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.08.19, 12:08 Накануне в массовой бойне в Техасе погибли 20 человек, еще около 30 получили ранения.
АТН АТН  ·  04.08.19, 13:10 В городе Дейтон, штат Огайо, в результате стрельбы в одном из местных баров погибли 10 человек, в том числе – сам  стрелок.
Украинская правда Украинская правда  ·  04.08.19, 13:36 В результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения. 
УНН УНН  ·  04.08.19, 13:56 В Дейтоне, штат Огайо, стрелок открыл огонь по людям около бара Ned Peppers в центральной части города. В результате инцидента 10 убитых, включая нападавшего и 16 раненых, передает УНН со ссылкой на местные…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.08.19, 14:08 В американском городе Дейтон (штат Огайо) десять человек погибли в результате стрельбы. Это второй случай обстрела людей за сутки. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила местная полиция в своем микроблоге…
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