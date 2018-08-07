В АП рассказали, работал ли Порошенко с Манафортом (3 новости) «Команда Порошенко никогда не сотрудничала с Манафортом, заявили в администрации президента В Администрации президента Украины прокомментировали слова бывшего партнера Пола…»

Предложения американского политтехнолога Пола Манафорта о сотрудничестве с президентом Украины Петром Порошенко поступали "среди других", но не рассматривались, отметили в Администрации Президента Украины.В Администрации Президента Украины опровергли информацию о сотрудничестве американского политтехнолога Пола Манафорта с командой президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в ответе АПУ на запрос ВВС.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем даже не рассматривались", сказано в сообщении.

7 августа в суде американского города Александрии, где слушается дело по обвинению Манафорта в уклонении от уплаты налогов, его бывший партнер Рик Гейтс проинформировал, что политтехнолог помогал Порошенко в 2014 году, после бегства экс-президента Виктора Януковича. По словам Гейтса, команда Порошенко полностью не расплатилась с Манафортом.

31 июля в американском штате Вирджиния стартовал судебный процесс по делу о предполагаемых финансовых преступлениях Манафорта.

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Политтехнолог в 2000-х годах консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ, в 2016 году возглавлял избирательную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Сторона обвинения утверждает, что с 2010-го по 2014 год Манафорт официально задекларировал $14 млн доходов. Во время процесса прокуроры намерены доказать, что политтехнолог не сообщил о значительной части своих налоговых поступлений.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил 30 июля, что Манафорт заработал в Украине $60 млн.

6 августа Гейтс в суде признал свою вину в ряде преступлений, совершенных вместе с Манафортом, и дал показания против своего бывшего партнера.

31 июля свидетель по делу Манафорта Тед Девайн рассказал, что Гейтс в 2014 году предлагал ему работать на Порошенко, писала The Washington Post.

В материалах обвинения есть упоминания о том, что Манафорт предлагал свои услуги Виталию Кличко, ставшему в мае 2014 года мэром Киева.