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В Аргентине случился технический дефолт

В Аргентине случился технический дефолт (4 новости)

«Аргентина в ніч на суботу, 23 травня 2020 року, опинилася в стані технічного дефолту після закінчення терміну виплати близько $500…»

Из-за невыплаты внешнего долга Аргентина оказалась в состоянии дефолта. Правительство страны не выплатило $500 млн - проценты по трем сериям бондов и не смогло договориться с кредиторами о реструктуризации долга в 17:00 22 мая по нью-йоркскому времени, сообщает AFP.

Вместе с тем, официальные источники издания в правительстве сообщают, что страна продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.

«Мы не платим, но переговоры продолжаются», - заявил источник.

Срок выплаты процентов по бондам истек 22 апреля, но у правительства Аргентины было 30 дней на то, чтобы договориться о реструктуризации части внешнего долга - $ 65 млрд. Переговоры провалились, и правительство объявило, что продлевает до 2 июня срок действия предложения к кредиторам.

Финансовые аналитики тем временем заявляют, что неконтролируемого дефолта не будет, поскольку у Аргентины нет за рубежом такого количества активов, чтобы за счет их ареста можно было покрыть все задолженные обязательства в случае одновременного предъявления бондов на досрочное погашение. По условиям эти облигации должны быть погашены в 2021, 2026 и 2046 годах.

Нынешний фактический дефолт - девятый в истории страны. Предыдущий дефолт Аргентины был зафиксирован в 2014 году. Самый масштабный произошел в 2001 году, он привел к массовым бунтам в стране, а также исключению Аргентины из международных долговых рынков до 2016 года. Но уже в 2017 году Аргентина неожиданно сумела разместить 100-летние долларовые облигации, вызвавшие огромный интерес инвесторов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 12:18 Аргентина в ночь на субботу, 23 мая, оказалась в состоянии технического дефолта, после истечения срока выплаты около 500 млн долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.20, 12:55 Аргентина в ніч на суботу, 23 травня 2020 року, опинилася в стані технічного дефолту після закінчення терміну виплати близько $500 млн як відсотків за трьома випусками державних облігацій
Газета День Газета День  ·  23.05.20, 18:23 Аргентина в ночь на субботу, 23 мая 2020 года, оказалась в состоянии технического дефолта по истечении срока выплаты около $ 500 млн в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это уже…
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