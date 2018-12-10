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В Армении подсчитали все голоса на выборах: Победила партия Пашиняна

В Армении подсчитали все голоса на выборах: Победила партия Пашиняна (4 новости)

«Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов…»

По состоянию на 05:55 Центральная избирательная комиссия Армении обработала почти 94% бюллетеней (это данные с 1904 избирательных участков из 2010). Об этом сообщает News.am.

По этим данным, с результатом 70,44% (827644) победил блок Мой шаг и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

На втором месте с 8,35% (98159) партия Процветающая Армения. На третьей позиции Светлая Армения с 6,38% (74929).

Остальные политические силы в новый парламент не проходят. Наиболее близка была к преодолению необходимого барьера занявшая четвертую строчку Республиканская партия Армении с 4,57% (53739).

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Участие в выборах приняли 11 партий и политических блоков.

9 декабря 2018 года по предварительным данным, альянс Пашиняна выигрывал предварительные парламентские выборы в Армении.

В начале октября в Ереване прошли массовые акции протеста против внесения поправок в закон о регламенте Национального собрания: по мнению Пашиняна, это должно было сузить возможности для роспуска парламента, и, следовательно, не допустить досрочные парламентские выборы.16 октября, Пашинян подал в отставку. По его словам, на такой шаг он решился, чтобы открыть путь к скорейшим выборам в парламент. 1 ноября в Армении во второй раз не смогли выбрать премьер-министра. 

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.12.18, 05:38 Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных…
Depo.ua Depo.ua  ·  10.12.18, 06:15 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт ЦИК Армении. По итогам выборов, блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,43% голосов избирателей. Второе место…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.12.18, 09:38 Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных…
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