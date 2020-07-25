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В армии рассказали о количестве заболевших Covid-19

В армии рассказали о количестве заболевших Covid-19 (3 новости)

«Ученые из Университета штата Колорадо провели исследование, в ходе которого выяснили, что физический стресс на работе может быть связан с…»

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у десятиКак сообщает командование медицинских сил ВСУ, по данным на 25 июля в армии 155 человек с Covid-19. При этом вылечились 566 человек, еще пять военнослужащих скончались.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся четыре человека: в военно-медицинском клиническом центре Южного региона – один военнослужащий и один сотрудник ВСУ, в военно-медицинском клиническом центре Западного региона – один военнослужащий, в Ровенском военном госпитале – один военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – отметили военные медики.

По их данным, на сегодня дома от Covid-19 лечатся три человека во Львовской области, два – в Киевской и один – в Одесской. "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – отметили медики.

Как уже сообщили Vesti.ua, по состоянию на 25 июля в Украине зафиксировано 63 929 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1590 - летальные, а 35 497 пациентов выздоровели. За сутки выявлены 1106 новых случаев заболевания, что увы, является новым антирекордом.

При этом Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. Впрочем, принимается методика ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемситуации.

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Голос.UA Голос.UA  ·  25.07.20, 22:24 Первые блюда полезны для организма людей благодаря эффекту экстрактивных элементов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова. Об этом пишут СМИ. В каждом отдельном регионе имеются собственные…
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