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В Атлантическом океане сформировался первый ураган в этом году

В Атлантическом океане сформировался первый ураган в этом году (4 новости)

«За даними метеорологів, швидкість поривів вітру в межах урагану досягає 33,4 м/с»

Тропический шторм Ханна, сформировавшийся в Мексиканском заливе, усилился до урагана. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США в субботу, 25 июля.

"Ханна стала первым ураганом в сезоне 2020 года в Атлантическом океане", – говорится в сообщении центра.

По данным метеорологов, скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33,4 м/с. Он находится примерно в 140 км к северо-востоку от города Порт-Мэнсфилд (штат Техас) и движется в западном направлении со скоростью около 4 м/с. Ожидается, что ураган обрушится на побережье 25 июля.

Атмосферное явление классифицируется как ураган, если скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с.

Ранее в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм Кристобаль. Он привел к подтоплениям в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде.

Также сообщалось, что шторм Аманда унес десятки жизней в странах Центральной Америки. Пр...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Атлантическом океане сформировался первый ураган в этом году»
Фото В Атлантическом океане сформировался первый ураган в этом году
Фото В Атлантическом океане сформировался ураган «Ханна»
Фото В Атлантичному океані сформувався перший з початку року ураган
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MIGnews MIGnews  ·  25.07.20, 17:25 В Мексиканском заливе Атлантического океана тропический шторм Ханна перерос в ураган.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.07.20, 21:21 Тропический шторм Ханна, сформировавшийся в Мексиканском заливе, усилился до урагана. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США. "Ханна стала первым ураганом в…
Главком Главком  ·  25.07.20, 21:42 За даними метеорологів, швидкість поривів вітру в межах урагану досягає 33,4 м/с
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