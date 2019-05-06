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В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка

В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка (5 новостей)

«По предварительной информации, гражданка Украины пострадала в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве, она находится в больнице»

Пострадавшая в аварии самолета Sukhoi Superjet 5 мая гражданка Украины находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь, заявил заместитель главы Департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.В катастрофе самолета Sukhoi Superjet, загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево, пострадала гражданка Украины. Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщил заместитель главы Департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его данным, украинке оказывают необходимую медицинскую помощь.

"По предварительной информации, пострадала гражданка Украины. Она находится в больнице", отметил Кирилич. Он добавил, что позже в МИД сообщат детали.

Пассажирский самолет, совершавший рейс SU1492 Москва Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Cамолет возвращался в аэропорт вылета из-за ЧП, возможно, связанного с ударом молнии. Пресс-служба "Аэрофлота" проинформировала, что двигатели лайнера загорелись после приземления.

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Из 78 человек на борту выжили 37, заявили в Следственном комитете России.

Следственный комитет России рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet. Среди них недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия, неисправность самолета.

ФОТО К НОВОСТИ: «В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка»
Фото Пожар в Шереметьево: Предварительно, среди пострадавших есть гражданка Украины
Фото В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка
Фото В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка
Фото В катастрофе Sukhoi Superjet в Шереметьево пострадала гражданка Украины – МИД Украины
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 13:18 По предварительной информации, гражданка Украины пострадала в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве, она находится в больнице.
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Газета День Газета День  ·  06.05.19, 13:41 В результате аварии пассажирского самолета в Шереметьево (Российская Федерация) пострадал гражданка Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы Департамента консульского обеспечения МИД…
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