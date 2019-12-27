В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник

Председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб в катастрофе самолета Bek Air, который направлялся из Алматы в Нур-Султан. Кроме него, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.
Информацию о гибели в катастрофе в Алматы Кайдарова порталу Tengrinews.kz подтвердил член общественного объединения Махмут Телегусов.
Председателю совета генералов Казахстана было 79 лет. Кайдаров – генерал-майор юстиции, почетный ветеран МВД страны. В разные годы работал следователем, начальником полиции, заместителем, первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.
Фото с места авиакатастрофы в Алматы / фото Getty Images
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