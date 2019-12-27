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В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник

В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник (3 новости)

«Во время крушения самолета вблизи Алма-Аты в пятницу, 27 декабря, погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщает Sputnik Казахстан.…»

Председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб в катастрофе самолета Bek Air, который направлялся из Алматы в Нур-Султан. Кроме него, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.

Информацию о гибели в катастрофе в Алматы Кайдарова порталу Tengrinews.kz подтвердил член общественного объединения Махмут Телегусов.

Председателю совета генералов Казахстана было 79 лет. Кайдаров – генерал-майор юстиции, почетный ветеран МВД страны. В разные годы работал следователем, начальником полиции, заместителем, первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.

Фото с места авиакатастрофы в Алматы / фото Getty Images

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Что известно об авиакатастрофе в Алматы: главное

  • В Казахстане утром 27 декабря разбился самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air с 98 людьми на борту (в том числе 5 членов экипажа). Он вылетел из Алматы в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием и упал возле жилого сектора.

  • В катастрофе погибли 15 человек, еще 35 получили ранения.

  • На борту самолета было 2 украинца – 28-летний Юрий Сон и 29-летняя Яна Сон. Им удалось выжить, но обоих забрали в больницу с травмами позвоночника.

  • Причины аварии – или это ошибка пилота, или технические причины. Полеты всех самолетов Fokker 100 в Казахстане временно прекратили.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.19, 08:45 Во время крушения самолета вблизи Алма-Аты в пятницу, 27 декабря, погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщает Sputnik Казахстан. Погибшему было 79 лет. По данным агентства,…
    Facenews Facenews  ·  27.12.19, 09:40 При крушении самолета возле Алма-Аты в Казахстане погиб председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на члена общественного объединения Махмут…
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