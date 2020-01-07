В Австралии собираются убить 10 тыс. диких верблюдов

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию. Планируется, что для ликвидации животных будет проведена в процессе специальной пятидневной кампании, которая начнется в среду.
"Лидеры земель "Анангу Питьянджатжара Янкунитьяджара" на северо-западе Австралии отправят вертолеты для убийства до 10 тысяч верблюдов в пятидневной кампании, которая начинается в среду. Приказ на убийство распространился из-за засухи, что делает верблюдов еще более жаждущими к воде, что вызывает хаос в местных общинах", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов.
"Тела верблюдов будут сожжены или похоронены", - пишет издание.
Как сообщалось ранее в УНН, пожары в Австралии: число погибших животных перевалило за 1 миллиард.