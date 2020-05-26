В Австрии врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое

Пожар в хирургическом отделении Александровской больницы в Киеве стал следствием умышленного поджога. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко. "Первичная версия короткого замыкания не подтвердилась", - констатировала Антоненко. По словам главврача, эксперты уже установили, что это был умышленный поджог. "К счастью, никто не пострадал. Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарную службу. Пожарные быстро приехали на вызов, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар", - написала Антоненко. Также главврач сообщила, что в больнице работает полиция.