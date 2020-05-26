  1. Главная
  2. Новости
  3. В Австрии врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое
Голос.UA Голос.UA ·
· Facebook · Пожар · Больница · Причина пожара · Коронавирус
В Австрии врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое

В Австрии врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое (3 новости)

«Легкие женщины после осложнений уже бы не возобновились»

Пожар в хирургическом отделении Александровской больницы в Киеве стал следствием умышленного поджога. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко. "Первичная версия короткого замыкания не подтвердилась", - констатировала Антоненко. По словам главврача, эксперты уже установили, что это был умышленный поджог. "К счастью, никто не пострадал. Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарную службу. Пожарные быстро приехали на вызов, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар", - написала Антоненко. Также главврач сообщила, что в больнице работает полиция. 

ФОТО К НОВОСТИ: «В Австрии врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое»
Фото В Австрии врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое
Фото Названа причина пожара в киевской больнице, где лечат пациентов с коронавирусом
Фото В Австрии провели первую в Европе пересадку легких пациентке с коронавирусом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.05.20, 09:40 45-летняя пациентка заболела коронавирусом восемь недель назад. Ее состояние резко ухудшилось. Если бы не операция, она бы не выжила.
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 13:59 Легкие женщины после осложнений уже бы не возобновились.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кабмин рассмотрит 35 инициатив для антикризисной поддержки бизнеса: что предлагают

Кабмин рассмотрит 35 инициатив для антикризисной поддержки бизнеса: что предлагают
Держслужба статистики призупинила публікацію даних про причини смерті громадян

Держслужба статистики призупинила публікацію даних про причини смерті громадян
У Данії змінили правила перетину кордону під час карантину для закоханих

У Данії змінили правила перетину кордону під час карантину для…
Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)

Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
Відомий соціолог назвав відсоток «вірних путінців» в Україні

Відомий соціолог назвав відсоток «вірних путінців» в Україні
Потап показал изящную Настю Каменских в сексуальном мини

Потап показал изящную Настю Каменских в сексуальном мини
У Нетішині на Хмельниччині сталася пожежа у багатоповерхівці

У Нетішині на Хмельниччині сталася пожежа у багатоповерхівці
Названа новая дата парада Победы в Москве

Названа новая дата парада Победы в Москве
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.