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В Азербайджане Елена Зеленская выгуляла модные наряды

В Азербайджане Елена Зеленская выгуляла модные наряды (3 новости)

«Президент и первая леди Украины прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Елена Зеленская, как всегда, очаровала публику выбором одежды»

Елена Зеленская, которая сегодня вместе с супругом отправилась в Азербайджан, уже успела показать необычный образ. На первый выход в Баку она выбрала стильную зимнюю классику: объемное коричневое пальто, брюки, черный гольф, который дополнила туфлями на каблуках. Первая леди, которая старается держать своих подписчиков в курсе всех событий, выложила фото из аэропорта. А спустя несколько часов порадовала новыми кадрами.

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для своего второго появления она выбрала костюм серого оттенка: классические брюки со стрелками, а также жакет с черным поясом на талии, под который надела молочного оттенка блузу. Волосы первой леди были вытянуты и уложены в объемную укладку, а макияж выполнен легкий, в натуральных тонах. На своей странице в Instagram она выложила несколько снимков и добавила развернутую подпись:

"Там, где украинки, всегда упорно и душевно. Сегодня в очередной раз убедилась. Ведь Украинский женский бизнес-клуб в Азербайджане – яркое доказательство этому. Девушки не только нашли друг друга для коллаборации, но и сплотились вокруг идеи популяризировать украинское в чужой стране. Каждая из них – успешная бизнес-леди, достойная подражания и вдохновенная промоутерка своей родной земли. Очень благодарна за искреннее желание делиться нашим лучшим!".

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Голос.UA Голос.UA  ·  17.12.19, 15:44 Елена Зеленская продолжает сопровождать мужа в деловых поездках. В этот раз первая леди вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправились в Азербайджан. Эта поездка была заранее анонсирована,…
Joinfo Joinfo  ·  17.12.19, 17:42 Президент и первая леди Украины прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Елена Зеленская, как всегда, очаровала публику выбором одежды.
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