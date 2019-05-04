В Бангладеш погибли шесть человек из-за мощного циклона (5 новостей) «В Бангладеш из-за циклона Фани погибли 12 человек»

Тропический циклон "Фани" сегодня обрушился на юго-западное побережье Бангладеш, принеся с собой ветер, ливни и грозы. В результате непогоды погибли около шести человек, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Фани" утром текущего дня обрушился на район Кхулна и близлежащие районы страны и начал движение в сторону северо-востока, разрушая дома, поваливая деревья и столбы электропередач. В некоторых районах приостановлено железнодорожное, авиа и портовое сообщение.

В ведомстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказанию помощи сообщили, что около шести человек погибли, более 60 пострадали, более подробная информация будет обнародована после поступления данных из других районов страны.

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Метеорологии сообщили, что "Фани" ослабевает из-за пониженного давления, но плохая погода продержится еще некоторое время.