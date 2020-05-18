В базилике Святого Петра в Ватикане возобновились публичные богослужения (3 новости) «Утренняя месса была приурочена к 100-летию со дня рождения святого Иоанна Павла II»

Папа Римский Франциск в понедельник отслужил в базилике Святого Петра в Ватикане в присутствии публики первую после ослабления строгих мер в связи с пандемией COVID-19 мессу.

Об этом сообщает интернет-портал итальянской газеты La Repubblica, передает Интерфакс-Украина.

На мессе с соблюдением социальной дистанции присутствовало около 30 человек. Понтифик отслужил мессу на могиле одного из предшественников - Иоанна Павла II, столетие со дня рождения которого отмечается в понедельник.

Эта месса также стала последней, которая транслировалась в интернете. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все мессы из Ватикана с 9 марта транслировались в режиме реального времени через интернет.

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