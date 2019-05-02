  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть
Экономика и финансы
Finance Finance ·
· Россия · Директор · Заместитель · Май
В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть

В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть (7 новостей)

«Отвечающая стандартам нефть начала поступать на Мозырский НПЗ»

2 мая в полдень начинается поставка по нефтепроводу «Дружба» качественной нефти в Беларусь.

В другие страны прокачку сырья планируется возобновить 10-11 мая. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. «Пока что нефть на территорию Беларуси не поступает. Возобновление прокачки ожидается сегодня», – заявил он. После завершения вытеснения некачественной нефти 10-11 мая планируется возобновление ее прокачки в другие страны Европы с загрузкой на уровне 60-65%. Некондиционное сырье откачают в резервуары, а в будущем будут вывозить из Беларуси по железной дороге в Россию. В «Белнефтехиме» подсчитали, что на территории страны скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Справка Finance.ua: 19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Источник загрязнения нефти обнаружено на участке Самара-Унеча. Из-за этого белорусские предприятия ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Позже концерн «Белнефтехим» заявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси в страны Балтии, Польшу и Украину с учетом роста внутренних потребностей путем проведения посевной кампании. Руководство «Белнефтехима» намерено требовать от российского ПАО «Транснефть» возмещения расходов за поставок по нефтепроводу некачественного сырья. «Укртранснафта» 25 апреля 2019 года в 21:43 также прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»).

ФОТО К НОВОСТИ: «В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть»
Фото В Беларусь начала поступать чистая нефть из России
Фото В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть
Фото В Беларусь из России по трубопроводу «Дружбы» начала поступать чистая нефть
Фото Министр нефти Ирана заявил, что "использование нефти как оружия" приведет к краху ОПЕК
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.05.19, 15:30 Концерн Белнефтехим в четверг, 2 мая, объявил о поступлении чистой российской нефти по нефтепроводу Дружба. Об этом сообщает пресс-служба белорусской компании. "По информации диспетчерской службы ОАО…
ForUm ForUm  ·  02.05.19, 16:04 На границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» поступила чистая нефть, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».«По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 16:53 Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" 2 мая поступила на границу Беларуси, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".По…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.05.19, 17:25 Отвечающая стандартам нефть начала поступать на Мозырский НПЗ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  02.05.19, 18:00 Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" 2 мая поступила на границу Беларуси, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". По информации диспетчерской…
Гордон Гордон  ·  02.05.19, 18:00 Министр нефти Ирана Биджан Зангане пригрозил последствиями в связи с давлением на рынок нефти из-за санкций против Ирана и Венесуэлы.Использование нефти в качестве оружия против членов-основателей Организации…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
ПриватБанк почти всю прибыль направит на дивиденды государству

ПриватБанк почти всю прибыль направит на дивиденды государству
Преемница Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину

Преемница Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину
Жители двух городов остались без горячей воды

Жители двух городов остались без горячей воды
Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали в цене

Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали…
Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды

Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды
В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов тонн загрязненной нефти – &quot;Гомельтранснефть Дружба&quot;

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов…
Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию

Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию
Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ

Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам

Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам
Миланские гранды нацелились на лидера &quot;Баварии&quot;

Миланские гранды нацелились на лидера "Баварии"
Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)

Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)
Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о трагедии в Одессе

Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о…
В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами и их оппонентами

В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами…
В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из малышей погиб

В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из…
Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо в достижении космического показателя

Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо…
Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ

Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.