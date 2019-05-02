В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть

2 мая в полдень начинается поставка по нефтепроводу «Дружба» качественной нефти в Беларусь.

В другие страны прокачку сырья планируется возобновить 10-11 мая. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. «Пока что нефть на территорию Беларуси не поступает. Возобновление прокачки ожидается сегодня», – заявил он. После завершения вытеснения некачественной нефти 10-11 мая планируется возобновление ее прокачки в другие страны Европы с загрузкой на уровне 60-65%. Некондиционное сырье откачают в резервуары, а в будущем будут вывозить из Беларуси по железной дороге в Россию. В «Белнефтехиме» подсчитали, что на территории страны скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Справка Finance.ua: 19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Источник загрязнения нефти обнаружено на участке Самара-Унеча. Из-за этого белорусские предприятия ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Позже концерн «Белнефтехим» заявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси в страны Балтии, Польшу и Украину с учетом роста внутренних потребностей путем проведения посевной кампании. Руководство «Белнефтехима» намерено требовать от российского ПАО «Транснефть» возмещения расходов за поставок по нефтепроводу некачественного сырья. «Укртранснафта» 25 апреля 2019 года в 21:43 также прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»).