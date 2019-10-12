В Бельгий открыли памятник Анне Киевской

В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 19:00 – министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что второй этап обмена пленными с Россией уже на решающем этапе. В старинном бельгийском городе Арлон установили памятник Анне Ярославне. Там была ее предпоследняя остановка на пути в Париж перед женитьбой с французским королем.
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Обновлено в 22:28 #112Украина Скульптура Анны Ярославны появится и в других европейских городах Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y
Обновлено в 23:08 Скульптура является репликой статуи, установленной в ноябре 2016 года в Киеве В одном из старейших городов Бельгии – Арлоне – торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны. Как сообщили в пресс-службе КГГА, памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь королевы", который предусматривает установление памятников Анне