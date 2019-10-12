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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:08
· Памятник · Министр иностранных дел · Бельгия
В Бельгий открыли памятник Анне Киевской

В Бельгий открыли памятник Анне Киевской (5 новостей)

«Скульптура знаменитой дочери киевского князя Ярослава Мудрого появилась в городе Арлон»

В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 19:00 – министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что второй этап обмена пленными с Россией уже на решающем этапе. В старинном бельгийском городе Арлон установили памятник Анне Ярославне. Там была ее предпоследняя остановка на пути в Париж перед женитьбой с французским королем.

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Обновлено в 22:28 #112Украина Скульптура Анны Ярославны появится и в других европейских городах Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y

Обновлено в 23:08 Скульптура является репликой статуи, установленной в ноябре 2016 года в Киеве В одном из старейших городов Бельгии – Арлоне – торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны. Как сообщили в пресс-службе КГГА, памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь королевы", который предусматривает установление памятников Анне

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.10.19, 19:39 В бельгийском городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны. Памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь Королевы", сообщает…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.10.19, 19:59 Скульптура знаменитой дочери киевского князя Ярослава Мудрого появилась в городе Арлон.
Канал 112 Канал 112  ·  12.10.19, 22:28 #112Украина Скульптура Анны Ярославны появится и в других европейских городах Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y
Новый Регион Новый Регион  ·  12.10.19, 23:08 Скульптура является репликой статуи, установленной в ноябре 2016 года в Киеве В одном из старейших городов Бельгии – Арлоне – торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава…
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