В Белом доме сравнили пандемию коронавируса с Чернобыльской катастрофой (4 новости) «Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан в воскресенье сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса SARS-CoV-2 с реакцией Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской…»

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в воскресенье сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу. По его словам, оба случая власти вначале пытались скрыть.

Об этом сообщает The Hill.

При этом О'Брайен ссылался на художественный минисериал 2019 года "Чернобыль", основанный на реальных событиях - о взрыве ядерного реактора в 1986 году и последствиях.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", - сказал советник.

На вопрос одного из журналистов, обвиняет ли он китайское правительство в целом или местных чиновников в сокрытии, О'Брайен ответил: "Неважно, были ли это местные чиновники или коммунистическая партия Китая, это было сокрытие, и в конце концов мы доберемся до сути".

На вопрос репортеров о том, что если Китай разработает вакцину для США, то станет ли она доступной для американской общественности, советник сказал, что Штаты разраб...