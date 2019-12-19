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В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса (4 новости) «Прокуратура выдала ордер на арест бывшего главы государства»

Прокуроры Боливии выдали ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Ранее глава боливийского МВД Артуро Мурильо обвинил Моралеса в провокации смертельных столкновений во время демонстраций, которые привели к гибели 35 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Ордер выдали в боливийской столице Сукре, экс-президента обвинили в мятеже и терроризме.

Согласно официальным подсчетам, Моралес в четвертый раз подряд победил в президентских выборах Боливии в октябре. Организация американских государств раскритиковала подсчеты голосов за нарушения процедуры.

Как сообщалось 11 ноября, Эво Моралес подал в отставку из-за демонстраций оппозиции против результатов выборов.

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А 13 ноября Жанин Аньез стала исполняющей обязанности президента Боливии и пообещала провести президентские выборы в течении 90 дней.

На данный момент экс-президент пребывает в Аргентине, а обвинения в свою сторону называет подставой. Протесты, после которых ему пришлось уйти в отставку, Моралес считает государственным переворотом.