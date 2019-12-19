  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса
Мир
Канал 112 Канал 112 ·
В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса

В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса (4 новости)

«Прокуратура выдала ордер на арест бывшего главы государства»

Прокуроры Боливии выдали ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Ранее глава боливийского МВД Артуро Мурильо обвинил Моралеса в провокации смертельных столкновений во время демонстраций, которые привели к гибели 35 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Ордер выдали в боливийской столице Сукре, экс-президента обвинили в мятеже и терроризме.

Согласно официальным подсчетам, Моралес в четвертый раз подряд победил в президентских выборах Боливии в октябре. Организация американских государств раскритиковала подсчеты голосов за нарушения процедуры. 

Как сообщалось 11 ноября, Эво Моралес подал в отставку из-за демонстраций оппозиции против результатов выборов.

Аграрный комитет завершил заседание по рынку земли, которое продолжалось…
Аграрный комитет завершил заседание по рынку земли, которое продолжалось…

А 13 ноября Жанин Аньез стала исполняющей обязанности президента Боливии и пообещала провести президентские выборы в течении 90 дней. 

На данный момент экс-президент пребывает в Аргентине, а обвинения в свою сторону называет подставой. Протесты, после которых ему пришлось уйти в отставку, Моралес считает государственным переворотом. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 00:39 Прокуратура выдала ордер на арест бывшего главы государства
РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 01:23 Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Фото документа опубликовал в Twitter министр внутренних дел страны Артуро Мурильо, сообщает РБК-Украина.Как утверждает прокуратура,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.12.19, 02:26   Прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом 18 декабря сообщил в Twitter министр внутренних дел страны Арторо Мурильо.   Отмечается, что ордер был выдан…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства

Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства
Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ

Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ
Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
&quot;Кисонька&quot;: Леся Никитюк засветила трусики на пикантном фото

"Кисонька": Леся Никитюк засветила трусики на пикантном фото
В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших

В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших
У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель

У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель
Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мэр Львова похвастался елкой

Мэр Львова похвастался елкой
Семечки этого овоща полезны при диабете

Семечки этого овоща полезны при диабете
Бывшая стюардесса раскрыла интимные подробности о сексе бортпроводников в самолете

Бывшая стюардесса раскрыла интимные подробности о сексе бортпроводников в самолете
Александр СОПКО: «Бабич во многом зависит от Шахтера»

Александр СОПКО: «Бабич во многом зависит от Шахтера»
В судебном процессе Маркива использовали сюжеты российских и сепаратистких СМИ - The New York Times

В судебном процессе Маркива использовали сюжеты российских и сепаратистких СМИ…
Вбивство Шеремета: в ООН стежитимуть за правами підозрюваних

Вбивство Шеремета: в ООН стежитимуть за правами підозрюваних
Посол Израиля удивлен восстановлением уволенного за антисемитизм консула Украины в Гамбурге

Посол Израиля удивлен восстановлением уволенного за антисемитизм консула Украины в…
Приколы и курьёзы в аэропортах

Приколы и курьёзы в аэропортах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.