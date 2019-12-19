В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса

Прокуроры Боливии выдали ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Ранее глава боливийского МВД Артуро Мурильо обвинил Моралеса в провокации смертельных столкновений во время демонстраций, которые привели к гибели 35 человек. Об этом сообщает The Guardian.
Ордер выдали в боливийской столице Сукре, экс-президента обвинили в мятеже и терроризме.
Согласно официальным подсчетам, Моралес в четвертый раз подряд победил в президентских выборах Боливии в октябре. Организация американских государств раскритиковала подсчеты голосов за нарушения процедуры.
Как сообщалось 11 ноября, Эво Моралес подал в отставку из-за демонстраций оппозиции против результатов выборов.
А 13 ноября Жанин Аньез стала исполняющей обязанности президента Боливии и пообещала провести президентские выборы в течении 90 дней.
На данный момент экс-президент пребывает в Аргентине, а обвинения в свою сторону называет подставой. Протесты, после которых ему пришлось уйти в отставку, Моралес считает государственным переворотом.