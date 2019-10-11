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В больница Днипра умер раненый на Донбассе военный

В больница Днипра умер раненый на Донбассе военный (8 новостей)

«Вячеслав Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода»

11 октября погиб украинский военный командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич (позывной "Куля"). 8 октября он получил ранения из-за взрыва мины.

Вячеслав Кубрак умер в Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова. Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирал Михаила Белинского.

Отметим, что 4 июня 2015 года Вячеслав Кубрак стал одним из первых бойцов украинской армии, удостоен звания "Народный Герой Украины".

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В Мали после взрыва погиб миротворец, четверо раненых

Штаб ООС сообщал, что в течение суток 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Сколько украинских воинов погибло в сентябре? Так называемое "перемирие" на Донбассе началось 21 июля. И согласно его условиям, как украинские воины, так и боевики должны обоюдно прекратить вести огонь из любых видов вооружения. Однако, в течение сентября Украина потеряла минимум 14 героев-защитников. Самый старший из погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.19, 16:00 В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова в пятницу, 11 октября, скончался командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав (позывной "Пуля"). Об этом сообщила 36 отдельная…
Униан Униан  ·  11.10.19, 16:49 Вячеслав Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода.
УНН УНН  ·  11.10.19, 18:30 В больнице в Днепре умер прапорщик Вячеслав Кубрак, который во время выполнения боевого задания в зоне операции Объединенных получил минно-взрывное ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.10.19, 19:10 В больнице в Днепре умер прапорщик Вячеслав Кубрак, который во время выполнения боевого задания в зоне операции Объединенных получил минно-взрывное ранение
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.10.19, 19:21 В Днепре от полученных в зоне боевых действий в Донбассе ранений умер сапер морской пехоты Вячеслав Кубрак. Об этом сообщается в Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.19, 19:51 Вячеслав Кубрак получил боевое минно-взрывное ранение 8 октября.
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