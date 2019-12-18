В большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В Карпатах сегодня ожидается ухудшение погодных условий - сильные порывы ветра, а также на части территории Украины ожидается туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (Ы уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

В Украине ожидается ухудшение погодных условий

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.