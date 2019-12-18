  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
Общество
УНН УНН ·
· Ухудшение погодных условий · Карпаты · Ветер
В большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за тумана (4 новости)

«В большинстве областях утром туман»

В Карпатах сегодня ожидается ухудшение погодных условий - сильные порывы ветра, а также на части территории Украины ожидается туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (Ы уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

В Украине ожидается ухудшение погодных условий
В Украине ожидается ухудшение погодных условий

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 06:46 В большинстве областях утром туман
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 08:12 В среду, 18 декабря, в Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за туманов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.Так, сегодня в южных,…
Голос.UA Голос.UA  ·  18.12.19, 08:48 В среду, 18 декабря, в Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за туманов. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Так, сегодня в южных, восточных и большинстве…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко написала письмо матери журналиста

Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко написала письмо матери журналиста
В большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
Генерал Марченко вышел из СИЗО

Генерал Марченко вышел из СИЗО
Архиепископ Климент приостановил голодовку

Архиепископ Климент приостановил голодовку
Сериал &quot;Звездный путь: Пикар&quot; с Патриком Стюартом продлили на второй сезон

Сериал "Звездный путь: Пикар" с Патриком Стюартом продлили на второй…
В Киеве у здания МВД проходит митинг в поддержку фигурантки дела Шеремета

В Киеве у здания МВД проходит митинг в поддержку фигурантки…
Супермен Красный сын: официальный трейлер

Супермен Красный сын: официальный трейлер
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в университете/Уильям решил, что путь к сердцу женщины лежит через ее желудок. И не прогадал!

Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Нет уничтожению угольной промышленности&quot;: под Радой митингуют шахтеры

"Нет уничтожению угольной промышленности": под Радой митингуют шахтеры
Правительство Украины «в шоке»: украинцы массово покидают страну

Правительство Украины «в шоке»: украинцы массово покидают страну
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина

В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать…
В столице работу общественного транспорта в новогоднюю ночь планируют продлить на 3 часа

В столице работу общественного транспорта в новогоднюю ночь планируют продлить…
Дело Шеремета: апелляцию подозреваемой рассмотрят в январе

Дело Шеремета: апелляцию подозреваемой рассмотрят в январе
С 2010 года за рубеж уехали и там остались почти 4 миллиона украинцев – Дубилет

С 2010 года за рубеж уехали и там остались почти…
Жесткий реформатор и дипломат-&quot;пожарный&quot;: кто такая Кристина Квин

Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 февраля 2020

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.