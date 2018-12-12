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Общество
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:32
· Аэропорт · Аэропорт "Борисполь" · Животное · Фото
В "Борисполе" при осмотре багажа сбежала кошка: Спасатели разрезали бетонные конструкции, чтобы достать питомца

В "Борисполе" при осмотре багажа сбежала кошка: Спасатели разрезали бетонные конструкции, чтобы достать питомца (7 новостей)

«В аэропорту Борисполь под Киевом при осмотре багажа сбежала кошка и забилась в бетонные конструкции кафе. Для того чтобы ее извлечь,…»

Спасатели животных из Animal Rescue Group рассказали, как сегодня ночью в аэропорту Борисполь вызволяли сбежавшую от хозяев кошку. Репортаж об операции опубликован в Facebook организации.

Спасатели сообщают, что кошка сбежала, когда ее попросили достать из переноски во время контроля. Она сразу забилась под конструкции кафе на третьем этаже терминала D.

Вызванные на место волонтеры с 23:00 до 3:00 пытались достать животное без демонтажа конструкций, однако сделать это оказалось невозможным. При этом персонал кафе отказывался дать разрешение на демонтаж.

Спасателям пришлось ждать до 8:30, когда в кафе прибыла руководитель заведения. Женщина не сразу согласилась предоставить спасателям доступ к месту, где спряталась кошка, однако впоследствии ее удалось уговорить.

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В комментариях к посту в Facebook Animal Rescue Group пользователи, знакомые с ситуацией, сообщили, что хозяева кошки улетели своим рейсом, в аэропорту решения проблемы осталась ждать их подруга.

Десятки приютов для животных в Германии объявили о невозможности взять животное в период рождественских праздников, чтобы это решение было более взвешенным и ответственным.

Обновлено в 17:32 Отмечается, что кошка сбежала, когда хозяев попросили достать ее из переноски для проверки багажа. В результате хозяева полетели без питомца, а с животным всю ночь оставалась их знакомая. 

Обновлено в 17:32 "Спасатели прибыли на место в 11 вечера и до 3 ночи пытались достать кошку без демонтажа, однако это оказалось невозможным технически. Персонал кафе предложил ждать до 8:30 утра, пока приедет руководитель кафе. Всю ночь спасатели провели в терминале. Однако прибывшая руководитель не разрешила разрезать плитку. Через 15 минут после публикации поста руководство пошло навстречу и дало доступ для демонтажа. Кошка успешно извлечена", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В "Борисполе" при осмотре багажа сбежала кошка: Спасатели разрезали бетонные конструкции, чтобы достать питомца»
Фото В «Борисполе» по вине сотрудников аэропорта сбежала кошка пассажиров: люди улетели без нее 
Фото В аэропорту "Борисполь" спасатели разрезали бетонные блоки, чтоб достать сбежавшую от хозяев кошку
Фото В Борисполе спасатели всю ночь караулили сбежавшую от хозяев кошку
Фото В аэропорту Борисполь спасатели всю ночь караулили кошку
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  12.12.18, 16:14 В аэропорту "Борисполь" под Киевом при осмотре багажа сбежала кошка и забилась в бетонные конструкции кафе. Для того чтобы ее извлечь, спасатели ждали всю ночь и, получив разрешение, разрезали плиты.…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.12.18, 17:32 В аэропорту Борисполь при осмотре багажа сбежала кошка и забилась в бетонные конструкции кафе. Об этом в среду, 12 декабря, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в соцсети Facebook. Отмечается,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.12.18, 17:32 В аэропорту Борисполь при осмотре багажа сбежала кошка и забилась в бетонные конструкции кафе. Об этом в среду, 12 декабря, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в соцсети Facebook. Отмечается,…
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