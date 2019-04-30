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УНН УНН · · Обновлено в 15:14
· Аэропорт · Пассажиры · Аннексированный Крым · Апрель
В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики (9 новостей)

«Ролик показывали в помещении аэропорта Борисполь»

Вчера, 29 апреля, в полицию обратился пассажир аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым. Об этом УНН сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украины без Крыма.

"По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в департаменте.

Добавим, что преступнику грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

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"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступил к предприятию от Министерства информационной политики", - добавили в Нацполиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

Обновлено в 14:53 В международном аэропорту "Борисполь" транслировали видеоролик, в котором карта Украины была изображена без АР Крым, открыто уголовное производство.

Обновлено в 15:14 Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украина без Крыма в здании аэропорта "Борисполь" в Киевской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь" и сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым. "По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК", - сообщили в полиции. Сейчас правоохранители документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно полицейские установили, что письмо с предложением размещения видеоконтента поступило на предприятие от Министерства информационной политики. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, проводят первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали видеопродукт.

ФОТО К НОВОСТИ: «В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики»
Фото В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики
Фото В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики
Фото Нацполиция открыла уголовное дело из-за видеоролика с картой Украины без Крыма, который транслировали в Борисполе
Фото В аэропорту "Борисполь" показывали видеоролик с Украиной без Крыма
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 13:25 В Нацполицию 29 апреля обратился один из пассажиров международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 13:29 В Нацполицию 29 апреля обратился один из пассажиров международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР…
Капитал Капитал  ·  30.04.19, 13:34 В Нацполицию 29 апреля обратился один из пассажиров международного аэропорта «Борисполь» (Киевская обл.), сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 14:21 В Нацполицию 29 апреля обратился один из пассажиров международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР…
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Гордон Гордон  ·  30.04.19, 14:25 29 апреля в полицию обратился один из пассажиров аэропорта Борисполь. Он сообщил, что в помещении аэропорта транслируют видеоролик, на котором карта Украины изображена без Автономной республики Крым.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.04.19, 14:50 Ролик показывали в помещении аэропорта "Борисполь".
Телеграф Телеграф  ·  30.04.19, 14:53 В международном аэропорту "Борисполь" транслировали видеоролик, в котором карта Украины была изображена без АР Крым, открыто уголовное производство.
Голос.UA Голос.UA  ·  30.04.19, 15:14 Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украина без Крыма в здании аэропорта "Борисполь" в Киевской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба…
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