В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики (9 новостей) «Ролик показывали в помещении аэропорта Борисполь»

Вчера, 29 апреля, в полицию обратился пассажир аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым. Об этом УНН сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украины без Крыма.

"По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в департаменте.

Добавим, что преступнику грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

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"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступил к предприятию от Министерства информационной политики", - добавили в Нацполиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

Обновлено в 14:53 В международном аэропорту "Борисполь" транслировали видеоролик, в котором карта Украины была изображена без АР Крым, открыто уголовное производство.

Обновлено в 15:14 Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украина без Крыма в здании аэропорта "Борисполь" в Киевской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь" и сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым. "По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК", - сообщили в полиции. Сейчас правоохранители документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно полицейские установили, что письмо с предложением размещения видеоконтента поступило на предприятие от Министерства информационной политики. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, проводят первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали видеопродукт.