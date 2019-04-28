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В Британии вспыхнул крупный пожар возле аэропорта

В Британии вспыхнул крупный пожар возле аэропорта (3 новости)

«Вблизи аэропорта Хитроу на складе вспыхнул пожар. Пылает в пригороде Лондона Вест-Дрейтон, передает УНН со ссылкой на The Independent.Как пишет…»

На угольных складах в Западном Дрейтоне недалеко от лондонского аэропорта Хитроу произошел пожар, в тушении которого были задействованы 10 пожарных машин и 70 пожарных. Об этом сообщает The Daily Mail.

“Десять пожарных машин и около 70 пожарных были задействованы в тушении огня, после того, как пламя охватило контейнер, промышленную конвейерную ленту, 15 фургонов и три грузовика", - говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул после 2 часов дня на Тэвисток-роуд, Западный Дрейтон.

Свидетели сообщили о взрывах после того, как разразился пожар.

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Фотографии и видео, размещенные в интернете, показывают, что клубы черного дыма охватывают территорию возле станции, расположенной к северу от взлетно-посадочных полос Хитроу.

Пассажиры сталкиваются с трудностями при путешествии, поскольку пламя затронуло поезда в Паддингтон.

По словам властей, пожарные будут оставаться на месте в течение всего вечера до завтра, чтобы потушить оставшиеся очаги пожара.

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Обозреватель Обозреватель  ·  28.04.19, 19:42 Загорелся угольный склад
УНН УНН  ·  28.04.19, 19:54 Вблизи аэропорта Хитроу на складе вспыхнул пожар. Пылает в пригороде Лондона Вест-Дрейтон, передает УНН со ссылкой на The Independent.Как пишет издание, на место происшествия выехали шесть пожарных расчетов.…
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