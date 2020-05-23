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В бронежилете и шлеме - житомирскому стрелку выбирают меру пресечения

В бронежилете и шлеме - житомирскому стрелку выбирают меру пресечения (4 новости)

«Автобус с несколькими микроавтобусами правоохранителей расположились неподалеку от входа в суд»

В Королёвском суде Житомира 23 мая выбирают меру пресечения 58-летнему мужчине, который недавно устроил стрельбу. По версии следствия, он застрелил 7 человек, среди которых были военные Нацгвардии, бойцы АТО и волонтер.

Мера пресечения стрелку

Заседание по делу расстрела военных в Житомирской области должно было состояться в 10 утра, однако его несколько раз переносили, передает 24 канал.

22 мая следователи объявили стрелку о подозрении и начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины умышленное убийство.

Внимание! Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Убийство на Житомирщине: главное

  • Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Тогда 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию друзей. Только одному человеку удалось убежать.

  • Среди жертв были бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.

  • Вероятной причиной конфликта является война на Донбассе, которая "была подогрета" выпитым алкоголем. Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник ставка убил их за то, что он является сторонником России.

  • Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.

    • ФОТО К НОВОСТИ: «В бронежилете и шлеме - житомирскому стрелку выбирают меру пресечения»
    Фото Расстрел военных на Житомирщине: стрелку будут избирать меру пресечения с усиленной охраной
    Фото Масове вбивство на Житомирщині: стрілку обирають запобіжний захід (оновлюється)
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    Униан Униан  ·  23.05.20, 13:07 Автобус с несколькими микроавтобусами правоохранителей расположились неподалеку от входа в суд.
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    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.20, 14:04 В Королевском суде Житомира начался суд, где выбирают меру пресечения Анатолию Захаренко. Он подозревается в расстреле семерых человек в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области. Подозреваемый…
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