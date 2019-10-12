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В Броварах мужчина вывез в поле "поговорить" бывшую девушку (фото)

В Броварах мужчина вывез в поле "поговорить" бывшую девушку (фото) (5 новостей)

«В городе Бровары Киевской области мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы поговорить. Он вместе с другом на…»

В городе Бровары Киевской области мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы "поговорить". Он вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала девушка, схватил ее за одежду и силой затащил в свою машину. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Похищение происходило на глазах напуганной подруги потерпевшей, которая пыталась помешать. Девушка сообщила об инциденте правоохранителям. В Броварах ввели оперативный план Перехват.

Патрульные остановили легковушку в нескольких километрах от места происшествия, а похитителей задержали. Дальнейшую судьбу мужчин на время досудебного расследования решит суд.

Обоим уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о похищении человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Также в отношении водителя составили админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить"

Ранее сообщалось, что на Херсонщине полицейские освободили девушку, которую похитил бывший парень. Мужчина решил силой заставить девушку жить с ним. Он связал потерпевшую и увез за пределы села.

А в Запорожской области средь бела дня похитили студента. Полицейские остановили машину на блокпосту.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Броварах мужчина вывез в поле "поговорить" бывшую девушку (фото)»
Фото Под Киевом мужчина похилил бывшую девушку и повез в поле "поговорить"
Фото Под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить"
Фото Под Киевом мужчина похитил бывшую возлюбленную для выяснения отношений в поле
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Голос.UA Голос.UA  ·  12.10.19, 12:24 В городе Бровары Киевской области мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы «поговорить». После очередной ссоры, он вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала…
Facenews Facenews  ·  12.10.19, 12:40 В городе Бровары Киевской области мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы "поговорить". Он вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала девушка, схватил ее за…
Канал 112 Канал 112  ·  12.10.19, 13:11
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