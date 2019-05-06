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В центре Харькова неизвестные разбили памятный знак в честь независимости Украины

В центре Харькова неизвестные разбили памятный знак в честь независимости Украины (3 новости)

«Злоумышленники разбили памятный камень»

В центре Харькова неизвестные разбили памятный знак в честь провозглашения независимости Украины. Камень с табличкой "В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года — декларации о государственном суверенитете Украины" был установлен на входе в сад Шевченко со стороны площади Свободы. В центре Харькова разбили памятник. Фото: NewsRoom Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на свои источники среди правоохранителей, сегодня, 6 мая, в 8:00 утра в полицию позвонил работник КП "Харьковзеленстрой" и сообщил о том, что монумент поврежден: камень повален и расколот. Полиция внесла информацию в Журнал единого учета правонарушений. Фото: NewsRoom В пресс-службе полиции Vgorode подтвердили факт происшествия и обещали позже прокомментировать ситуацию. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Смотрите еще новости о надругательстве над памятниками в Харькове: Не опять, а снова: в Харькове надругались над памятником УПА Скандальное видео: в Харькове школьник надругался над памятником расстрелянным солдатам Руководил карательными отрядами: в Харькове разбили мемориальную доску советскому деятелю Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram

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АТН АТН  ·  06.05.19, 11:21 На входе в сад Шевченко в Харькове неизвестные разбили памятный знак в честь провозглашения независимости Украины.
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 11:50 Злоумышленники разбили памятный камень.
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