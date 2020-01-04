В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой дом (4 новости) «В ночь на субботу, 4 января, в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об…»

В центре Киева горела машина. Огонь был такой силы, что едва не вспыхнули жилые квартиры и помещения банка.

Когда пожарные приехали на место, взялись спасать не только автомобиль, но и жилые помещения. В финансовом учреждении потрескались окна, а в квартирах жителей высотки поплавились металлопластиковые конструкции до четвертого этажа. А все потому, что источник возгорания, а именно легковушка Peugeot, была припаркованна вплотную к дому.

Легковушка выгорела дотла, однако кому она принадлежит до сих пор неизвестно. Жители пострадавших квартир говорят, что видят машину впервые, она еще и на еврономерах. Водителя на месте во время пожара не было.

Одна из очевидцев рассказала, что проснулась, когда услышала какой-то громкий стук, а в квартире появился запах гари. Она испугалась и начала осматривать квартиру, доставать электроприборы из розеток. Затем женщина выглянула в окно, где увидела горящий автомобиль и столб дыма, который покрывал окна многоэтажки.

КПВВ Каланчак не будет пропускать автомобили

Смотрите фото с места пожара:

Обновлено в 10:56 Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 02:00.