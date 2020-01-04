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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:56
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В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой дом

В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой дом (4 новости)

«В ночь на субботу, 4 января, в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об…»

В центре Киева горела машина. Огонь был такой силы, что едва не вспыхнули жилые квартиры и помещения банка.

Когда пожарные приехали на место, взялись спасать не только автомобиль, но и жилые помещения. В финансовом учреждении потрескались окна, а в квартирах жителей высотки поплавились металлопластиковые конструкции до четвертого этажа. А все потому, что источник возгорания, а именно легковушка Peugeot, была припаркованна вплотную к дому.

Легковушка выгорела дотла, однако кому она принадлежит до сих пор неизвестно. Жители пострадавших квартир говорят, что видят машину впервые, она еще и на еврономерах. Водителя на месте во время пожара не было.

Одна из очевидцев рассказала, что проснулась, когда услышала какой-то громкий стук, а в квартире появился запах гари. Она испугалась и начала осматривать квартиру, доставать электроприборы из розеток. Затем женщина выглянула в окно, где увидела горящий автомобиль и столб дыма, который покрывал окна многоэтажки.

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Смотрите фото с места пожара:

Обновлено в 10:56 Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 02:00.

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РБК Украина РБК Украина  ·  04.01.20, 07:42 В ночь на субботу, 4 января, в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".Пожар возник по адресу улица Большая…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.20, 08:41 В ночь на субботу, 4 января, в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об этом сообщает Информатор. Пожар возник по адресу улица Большая Васильковская, 112,…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  04.01.20, 10:56 В ночь на субботу, 4 января, в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор". Пожар возник по адресу улица…
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